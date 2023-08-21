В ОДК выбрали решения АСКОН для проектирования нового авиадвигателя

Новый двигатель ПД-8 В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе КОМПАС-3D. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Премьер посетил ПАО «ОДК-Кузнецов», головного разработчика нового двигателя, в ходе рабочей поездки в Самару.

Генеральный директор ОДК подчеркнул, что реализация всех поставленных задач невозможна без современного программного обеспечения в области проектирования, управления жизненным циклом изделия, управления производством. Корпорация активно проводит программу импортозамещения, в том числе в области PDM/PLM систем, систем инженерного анализа и расчетов. В рамках индустриальных центров компетенций реализуются два проекта с государственной поддержкой по созданию CAD/CAM/PDM и ERP-систем.

Благодаря поддержке Минцифры в «ОДК-Кузнецов» более 450 рабочих мест оборудованы САПР КОМПАС-3D. Именно на этих рабочих местах ведется разработка всех вновь создаваемых элементов подготовки и оснащения производства.

Вадим Бадеха, генеральный директор ОДК:

«Сегодня агрегаты двигателя ПД-35 проектируются уже в «Компасе». Двигатель ПД-8 В будет с нуля проектироваться в «Компасе».

©Видео с youtube.com

Видео: телеграм-канал Правительства России

В 2022 году о внедрении КОМПАС-3D в рамках импортозамещения объявило рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (также входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), разработчик и производитель газотурбинных двигателей.

Система проектирования КОМПАС-3D разработана компанией АСКОН, базируется на собственном геометрическом ядре и полностью соответствует российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделия. Ее современная версия содержит мощные инструменты трехмерного твердотельного моделирования, каркасно-поверхностного и листового моделирования, прямого редактирования геометрии, подготовки чертежей и спецификаций, обмена данными с другими CAD-системами. Встроенные приложения позволяют проводить гидрогазодинамические расчеты, выполнять многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели.