МНБШ-600К — установка высокоточного горизонтального шнекового бурения.
ООО «МЕМПЭКС» (Минск) продолжает расширять линейку подземной строительной техники. Установка высокоточного горизонтального шнекового бурения МНБШ-600К успешно прошла испытания и готова к выполнению бестраншейных переходов в условиях стесненной городской застройки.
Технические возможности оборудования:
Максимальный диаметр прокладываемого трубопровода: 630мм*
Максимальная длина прямолинейного бурения с лазерным контролем: 80 метров*
Основным конкурентным преимуществом МНБШ-600К являются:
1. Возможность выполнения работ не только из котлована, но и из железобетонного колодца Д=2000 мм!
2. Воможность удлинения рамы машины для работы трубами длиной по 3-6 метров (ускоряет процесс строительства бестраншейного перехода).
3. Запатентованная система двойного контроля бурения (лазерная система + локационная).
МНБШ-600К в колодце Д=2000 мм (для производства работ используются усиленные железобетонные колодцы)
Каретка МНБШ-600К имеет четыре главных силовых гидроцилиндра, которые развивают усилие до 100 тонн на продавливание, а так же еще четыре малых гидроцилиндра для управления движения шнеков внутри прокладываемой трубы.
В случае производства работ из котлована, передний бампер демонтируется. Это позволяет удлинить раму, по которой будет двигаться каретка.
*Параметры бурения могут изменяться в большую или меньшую сторону и зависят от геологии, профессиональных навыков бригады, гидронасыщенности грунта
Изобретаем, конструируем, производим — мы созидаем!
МЕМПЭКС
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22.08.2321:10:59