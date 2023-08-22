ООО «МЕМПЭКС» (Минск) продолжает расширять линейку подземной строительной техники. Установка высокоточного горизонтального шнекового бурения МНБШ-600К успешно прошла испытания и готова к выполнению бестраншейных переходов в условиях стесненной городской застройки.

© Фото из открытых источников

Технические возможности оборудования:

Максимальный диаметр прокладываемого трубопровода: 630мм*

Максимальная длина прямолинейного бурения с лазерным контролем: 80 метров*

Основным конкурентным преимуществом МНБШ-600К являются:

1. Возможность выполнения работ не только из котлована, но и из железобетонного колодца Д=2000 мм!

2. Воможность удлинения рамы машины для работы трубами длиной по 3-6 метров (ускоряет процесс строительства бестраншейного перехода).

3. Запатентованная система двойного контроля бурения (лазерная система + локационная).

© Фото из открытых источников

МНБШ-600К в колодце Д=2000 мм (для производства работ используются усиленные железобетонные колодцы)

© Фото из открытых источников

Каретка МНБШ-600К имеет четыре главных силовых гидроцилиндра, которые развивают усилие до 100 тонн на продавливание, а так же еще четыре малых гидроцилиндра для управления движения шнеков внутри прокладываемой трубы.

© Фото из открытых источников

В случае производства работ из котлована, передний бампер демонтируется. Это позволяет удлинить раму, по которой будет двигаться каретка.

*Параметры бурения могут изменяться в большую или меньшую сторону и зависят от геологии, профессиональных навыков бригады, гидронасыщенности грунта и т. д.

Изобретаем, конструируем, производим — мы созидаем!

МЕМПЭКС