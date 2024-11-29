МНБШ-1120 — установка горизонтального бурения для труб диаметром до 1200 ммСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «МЕМПЭКС» продолжает расширять линейку оборудования для высокоточного горизонтального шнекового бурения.
Технические характеристики МНБШ-1120:
Технические характеристики МНБШ-1120:
максимальный диаметр прокладываемого трубопровода — 1200 мм
длина бурения- до 80 метров
Контроль бурения осуществляется лазерной системой СЛК-01 производства МЕМПЭКС, Минск.
Дублирующая система контроля бурения — локационная система SNS производства СЕНСЕ ГНБ, Ульяновск.
Более подробно о системе контроля бурения (Евразийский патент) можно почитать тут:
В комплект бурового оборудования МНБШ-1120 входит активный расширитель (подано на Евразийский патент). Подземное бурение с использованием активного расширителя позволяет прокладывать рабочую трубу в соответствии с проектным уклоном без устройства футляров.
Более подробно о технологии бурения с использованием активного расширителя можно почитать тут:
Вышеперечисленные технологии и новая установка МНБШ-1120 позволяют подземным строителям сократить время и материальные затраты при строительстве трубопроводов большого диаметра бестраншейным способом.
С укважением,
МЕМПЭКС
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