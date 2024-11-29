ООО «МЕМПЭКС» продолжает расширять линейку оборудования для высокоточного горизонтального шнекового бурения.

МНБШ-1120

Технические характеристики МНБШ-1120 :

максимальный диаметр прокладываемого трубопровода — 1200 мм

длина бурения- до 80 метров

Контроль бурения осуществляется лазерной системой СЛК-01 производства МЕМПЭКС, Минск.

Дублирующая система контроля бурения — локационная система SNS производства СЕНСЕ ГНБ, Ульяновск.

Более подробно о системе контроля бурения (Евразийский патент) можно почитать тут:

https://clck.ru/3Eui74

В комплект бурового оборудования МНБШ-1120 входит активный расширитель (подано на Евразийский патент). Подземное бурение с использованием активного расширителя позволяет прокладывать рабочую трубу в соответствии с проектным уклоном без устройства футляров.

Более подробно о технологии бурения с использованием активного расширителя можно почитать тут:

https://clck.ru/3EuiPA

Вышеперечисленные технологии и новая установка МНБШ-1120 позволяют подземным строителям сократить время и материальные затраты при строительстве трубопроводов большого диаметра бестраншейным способом.

С укважением,

МЕМПЭКС

Изобретаем, конструируем, производим!

Мы созидаем!

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈