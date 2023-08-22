Цифровой тренажёр компании КРУГ обучает персонал котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ

С целью повышения эффективности управления оборудованием ТЭЦ и снижения аварийной опасности руководством Башкирской генерирующей компании принята программа подготовки оперативного персонала с помощью цифровых технологий.

© krug2000.ru

Новый учебно-тренировочный комплекс для подготовки персонала котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ создан с использованием компьютерного тренажёрного комплекса ТРОПА (КТК ТРОПА® ). В концепцию тренажёра заложен цифровой двойник основного и вспомогательного электротехнического и тепломеханического оборудования котлотурбинного цеха (КТЦ).

Цифровой тренажёр разработан с учетом особенностей действующих АСУ ТП паровых турбин ТП-60-90 и паровых котлоагрегатов ГМ-151 с повторением динамических мнемосхем и алгоритмов управления, автоматического регулирования, а также технологических защит и блокировок, реализованных на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000® (ПТК КРУГ-2000®).

Внедрение компьютерного тренажёра в качестве цифрового двойника АСУ ТП технологического оборудования Салаватской ТЭЦ позволяет получить персоналу навыки надежной и эффективной эксплуатации оборудования, не подвергая опасности персонал и оборудование котлотурбинного цеха в процессе обучения.

Салаватская ТЭЦ входит в состав Башкирской генерирующей компании. Обеспечивает энергоресурсами Салаватский нефтехимический комбинат и жилые микрорайоны города. Отпускает электрическую энергию, а также тепловую энергию в паре и горячей воде на нужды отопления. Основным видом топлива на ТЭЦ является природный газ. Установленная электрическая мощность — 180 МВт, тепловая — 706 Гкал/ч.

Подробнее — Тренажёр для подготовки персонала котлотурбинного цеха Салаватской ТЭЦ .