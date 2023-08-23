На Окской судоверфи спустили на воду судно «Копорье»

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22 августа на Окской судоверфи (г. Навашино, Нижегородская область) состоялась церемония спуска на воду головного судна-сборщика льяльных вод (СЛВ) проекта RST 38 «Копорье». Об этом сообщает Росморречфлот.

Судно «Копорье», строящееся по заказу ФГУП «Росморпорт», предназначено для эксплуатации в Северо-Западном бассейновом филиале. Ожидается, что судно будет передано предприятию до конца 2023 года.

«Копорье» является первым судном строящейся на Окской судоверфи серии проекта RST 38. Второе судно — сборщик льяльных вод «Коппи» — строится для Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

В церемонии приняли участие начальник управления развития и строительства флота ФГКП «Росморпорт» Сергей Коровин, представители администрации городского округа Навашинский Нижегородской области и ФСБ России. Крестной матерью судна стала главный специалист ФГУП «Росморпорт» Екатерина Федюнина.

Основное назначение СЛВ — сбор с судов нефтесодержащих вод, их отстой, сепарация с перекачкой нефтепродуктов в танк нефтеостатков и сдача нефтеостатков на берег в хранилище, отсепарированной чистой воды — на берег или за борт в разрешенных районах, а также сбор с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения. При дооборудовании судно может быть использовано в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту нефтяного разлива (вне зоны пятна аварийного разлива).

На СЛВ предусмотрена инновационная система поиска разливов нефти, построенная на обработке и анализе данных, полученных со штатной радиолокационной станции с применением дополнительного программного обеспечения.

Судно-сборщик льяльных вод проекта RST 38 — справка

Класс РС — КМ Ice3 R3-RSN AUT3 Bilge water removing ship

Длина наибольшая — 40 м

Ширина наибольшая — 9 м

Осадка — 3 м

Численность экипажа — 6 чел.

Скорость хода на тихой воде — 9 уз

Общий объем танков для нефтесодержащих и льяльных вод — 500 куб. м