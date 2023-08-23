Челябинск: модернизация троллейбусной инфраструктуры

В Челябинске продолжается модернизация троллейбусной инфраструктуры.

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В результате реализации проекта в городе будет полностью обновлен троллейбусный парк, вся троллейбусная инфраструктура, которая на момент начала модернизации была изношена на 90%. Также будут построены новые троллейбусные линии и модернизированы два депо.

Команда проекта «Челябинский троллейбус» начала обучение и переподготовку водителей для работы на новых троллейбусах «СИНАРА-6254». Группа проходит занятия по практике вождения в реальных условиях на городских линиях. Спецкурс ориентирован на знакомство действующих водителей с особенностями новых машин и их техническими возможностями.

Первая группа из 14 водителей будет проходить переподготовку в течение недели. Это сотрудники, которые уже имеют права соответствующей категории и опыт работы. Задача переподготовки — адаптировать водителей к особенностям нового подвижного состава, поскольку он принципиально отличается от тех троллейбусов, которые сегодня обслуживают маршруты в Челябинске. Троллейбус «СИНАРА-6254» оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, датчиками дождя и света, набором камер, которые помогают водителю контролировать обстановку в салоне и зоне посадки и высадки пассажиров. Для обеспечения высокой скорости движения в кабине предусмотрены кнопки дистанционного перевода стрелок, позволяющие водителю не снижать скорость машины при подъезде к этим спецчастям.

«Качество транспортной услуги и стабильность троллейбусного движения во многом зависят от мастерства водителей. Мы организовали обучающий курс, который позволит подготовиться к эксплуатации новых троллейбусов и научиться пользоваться полным перечнем их возможностей. Подобный спецкурс будет проводиться для каждого водителя, который станет частью команды нашего проекта», — прокомментировал директор «Челябинского троллейбуса» Сергей Брусник.

Внимание в рамках курса также уделено рабочему месту водителя, которое в троллейбусах «СИНАРА» имеет ряд характерных особенностей. Кабина водителя представляет собой современное рабочее пространство с климат-контролем, независимым от пассажирского салона, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем, который отображает всю информацию, формируемую в процессе управления машиной. Эффективное использование новых программ и систем учитывается при обучении.