На Ливадийском СРЗ заложена баржа проекта 272023

На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе (Приморский край) заложена баржа проекта 272023.

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Грузопассажирская 31-метровая баржа предназначена для круглогодичной работы в прибрежной морской акватории.

Судно способно взять на борт 25 пассажиров, которые размещаются в салоне на палубе. Кроме этого, оно способно перевозить три машины, включая один грузовик, а общая грузоподъемность баржи составляет 30 тонн. У плашкоута усилена носовая часть днища, что важно при касании с грунтом во время швартовки.