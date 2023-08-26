«Чеченавто» запустил производство спецтехники на базе шасси ГАЗ

© chechnya.gov.ru

В Чеченской Республике на базе шасси ГАЗ запустили производство автогидроподъемников для коммунальных служб.

С предприятия «Чеченавто» вышла первая надстройка — это автоматические гидроподъемники, которые широко используются в энергетике, обслуживании электросетей и коммунальном хозяйстве. В перспективе планируется наладить выпуск автомобилей с кран-манипуляторными установками, а также автомобилей рефрижераторов и санитарных машин.

Спецтехника в первую очередь направлена на удовлетворение спроса на юге России.

«Предприятие „Аргунспецмаш“ обладает необходимыми компетенциями для расширения номенклатуры и объемов производства специальной техники в соответствии с потребностями рынка России. Краткосрочные перспективы развития предприятия — выход на плановый показатель выпуска 200 единиц в год специальной техники в 2024 году и увеличение штата сотрудников производственных подразделений до 50 человек», — сообщили в Министерстве промышленности энергетики региона.

Ранее сообщалось, что власти республики планируют создать на базе «Чеченавто» автомобильный кластер. На предприятии уже осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре прошлого года началась сборка новой модели «Газель Next» совместно с «Группой ГАЗ». Ожидается, что после реализации всех проектов предприятие будет производить 16 тыс. автомобилей в год.

https://www.met.../ru/news/152212

Фото — https://www.gro...4w72jf211055582