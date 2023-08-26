«Чеченавто» запустил производство спецтехники на базе шасси ГАЗ
В Чеченской Республике на базе шасси ГАЗ запустили производство автогидроподъемников для коммунальных служб.
С предприятия «Чеченавто» вышла первая надстройка — это автоматические гидроподъемники, которые широко используются в энергетике, обслуживании электросетей и коммунальном хозяйстве. В перспективе планируется наладить выпуск автомобилей с кран-манипуляторными установками, а также автомобилей рефрижераторов и санитарных машин.
Спецтехника в первую очередь направлена на удовлетворение спроса на юге России.
«Предприятие „Аргунспецмаш“ обладает необходимыми компетенциями для расширения номенклатуры и объемов производства специальной техники в соответствии с потребностями рынка России. Краткосрочные перспективы развития предприятия — выход на плановый показатель выпуска 200 единиц в год специальной техники в 2024 году и увеличение штата сотрудников производственных подразделений до 50 человек», — сообщили в Министерстве промышленности энергетики региона.
Ранее сообщалось, что власти республики планируют создать на базе «Чеченавто» автомобильный кластер. На предприятии уже осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре прошлого года началась сборка новой модели «Газель Next» совместно с «Группой ГАЗ». Ожидается, что после реализации всех проектов предприятие будет производить 16 тыс. автомобилей в год.
https://www.met.../ru/news/152212
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26.08.2316:22:37
26.08.2321:32:12