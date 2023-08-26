В Кургане открыт завод по производству низкокипящих газов

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25 августа ООО «Медимэкс» ввело в эксплуатацию в Кургане производство «чистых» газов — монооксида углерода и метана.

«Здесь производят монооксид углерода и метан чистотой до 99,999%, которые используются в промышленности, науке, пищевом и нефтехимическом производстве, в других отраслях и сферах», — говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составили более 140 млн рублей. В рамках реализации проекта создано около 20 рабочих мест.

Сообщается, что производство организовано по отечественной технологии.

Большая доля инвестиций была вложена в систему безопасности: на предприятии установлены системы, нейтрализующие выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Новое производство промышленных газов позволит заменить в ушедших поставщиков из Италии и Германии.

ООО «Медимэкс» создано в 2002 году. Основной вид деятельности — производство промышленных газов.

© zaoblakami.ru

© zaoblakami.ru

© zaoblakami.ru

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© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

Фото — http://www.zaob....ru/news/110157

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