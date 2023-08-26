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Новые заводы и цеха

Новый завод «ВяткаТорф» запущен в Кировской области

 © static.mk.ru

Компания «ВяткаТорф» вышла на плановый объём производства кипованного торфа, завершив в 2023 году монтаж производственного комплекса завода в пос. Мирном Оричевского района Кировской области.

Общий объём инвестиций в проект составляет 96,5 млн рублей.

Технологическая линия позволяет с производительностью до 120 куб. м торфа в час в автоматическом режиме выполнять сепарацию верхового торфа на пять фракций и регулировать кислотность под любую рецептуру. Затем готовый грунт прессуется и пакуется в мешки объёмом 5 куб. м. для удобства транспортировки потребителям как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. На данный момент производственная линия способна производить 178 тыс. куб. м в год.

«В 2021 году мы приступили к реализации очень важного и перспективного для нас направления. В рекордные сроки удалось разработать 170 гектаров месторождений верхового торфа, построить узкоколейную железную дорогу протяженностью 2,5 км, выполнить сеть мелиоративных валовых и картовых каналов, протяженностью 50 км. На завод поставлено и введено в эксплуатацию высокопроизводительное европейское оборудование», — рассказал Евгений Сухих, управляющий директор АО «ВяткаТорф».

Основными клиентами завода являются тепличные комплексы, питомники растений, садовые центры и производители субстратов в республиках Татарстан, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Осенью начнется отгрузка торфа по железной дороге, тем самым расширится территория поставок.

Помимо внутреннего спроса, продукция имеет высокий экспортный потенциал. Самыми активными клиентами на данный момент являются китайские компании. По данным китайских партнёров, потребность в верховом торфе в КНР составляет более 50 млн кубометров в год. В настоящее время руководство «ВяткаТорф» ведет переговоры с несколькими компаниями, прорабатывая возможные логистические маршруты.
Источник: https://www.mk-kirov.ru/social/2023...tva.html?ysclid=llqzzrcoc2357170846

Кировская область
  • Нет аватара termometrix
    26.08.2313:23:23

    Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов торфа. Запасы торфа в стране оцениваются, по разным данным, в 175,6 млрд тонн (35% мировых запасов) или 149,9 млрд тонн (при 40% влажности).

    В переводе на условное топливо запасы торфа оцениваются в 61,3 млрд тонн, что больше запасов нефти и газа, вместе взятых. Торф (в рамках его ежегодного прироста) относится к возобновляемому топливу, его ежегодный прирост на территории России оценивается в 250 млн тонн (или 88 млн тонн условного топлива).

    Одним словом:торф тоже «черное золото».

    #1267689
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      26.08.2319:16:46

      Все-таки торф как топливо не очень востребован. Но у него другие важные области применения — примеры приведены в статье — это фактически ценное натуральное удобрение, но не только.

      #1267699
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