Новый завод «ВяткаТорф» запущен в Кировской области

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Компания «ВяткаТорф» вышла на плановый объём производства кипованного торфа, завершив в 2023 году монтаж производственного комплекса завода в пос. Мирном Оричевского района Кировской области.

Общий объём инвестиций в проект составляет 96,5 млн рублей.

Технологическая линия позволяет с производительностью до 120 куб. м торфа в час в автоматическом режиме выполнять сепарацию верхового торфа на пять фракций и регулировать кислотность под любую рецептуру. Затем готовый грунт прессуется и пакуется в мешки объёмом 5 куб. м. для удобства транспортировки потребителям как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. На данный момент производственная линия способна производить 178 тыс. куб. м в год.

«В 2021 году мы приступили к реализации очень важного и перспективного для нас направления. В рекордные сроки удалось разработать 170 гектаров месторождений верхового торфа, построить узкоколейную железную дорогу протяженностью 2,5 км, выполнить сеть мелиоративных валовых и картовых каналов, протяженностью 50 км. На завод поставлено и введено в эксплуатацию высокопроизводительное европейское оборудование», — рассказал Евгений Сухих, управляющий директор АО «ВяткаТорф».

Основными клиентами завода являются тепличные комплексы, питомники растений, садовые центры и производители субстратов в республиках Татарстан, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Осенью начнется отгрузка торфа по железной дороге, тем самым расширится территория поставок.

Помимо внутреннего спроса, продукция имеет высокий экспортный потенциал. Самыми активными клиентами на данный момент являются китайские компании. По данным китайских партнёров, потребность в верховом торфе в КНР составляет более 50 млн кубометров в год. В настоящее время руководство «ВяткаТорф» ведет переговоры с несколькими компаниями, прорабатывая возможные логистические маршруты.