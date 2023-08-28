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Таухмасса — неоспоримый тренд в мясной отрасли. С помощью пищевых добавок в колбасе производители подчеркивают ее оригинальный внешний вид, углубляют вкусоароматический профиль и делают состав полностью съедобным.

Предлагаем вашему вниманию Комплексную пищевую добавку «Таухмасса 4.10.006» Гелеон® — новинку в линейке съедобных оболочек для полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас со вкусом сливочного сыра. Комплекс стабилизаторов и эмульгаторов обеспечивает плотность и упругость покрытия, что предотвращает пересыхание изделий и пагубное воздействие влаги.

Технология применения

Растопить «Таухмассу 4.10.006» Гелеон® на водяной бане или в термокамере с низким уровнем влажности при температуре 60-80 °C до равномерной текучей консистенции без комочков. При высокой температуре масса становится пластичнее, поэтому слой нанесения становится тоньше; Окунуть батоны колбас в ёмкость с таухмассой, чтобы поверхность изделия была равномерно покрыта съедобной оболочкой; Подвесить батоны на раму и дать стечь излишкам покрытия. При необходимости повторить процедуру; Выдержать колбасу в подвешенном состоянии до полного застывания таухмассы в течении 12-24 часов; Готовый продукт хранить в воздухонепроницаемой упаковке.

Рекомендуемая дозировка: 5-20% к массе продукта.

Простор для экспериментов

Комплексная пищевая добавка «Таухмасса 4.10.006» Гелеон® не теряет свои органолептические и функциональные свойства после окрашивания. Поэтому производители могут воплотить в жизнь самые необычные идеи внешнего вида колбасной оболочки.

Яркий сливочный вкус таухмассы можно перевести в молочную ноту, пряности, топлёное молоко и другие направления. Ароматизаторы добавляются в разогретую массу при тщательном перемешивании. Широкая линейка вкусоароматических добавок и смесей DEL’AR® представлена в каталоге сайта ГК «СОЮЗСНАБ».