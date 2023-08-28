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ГК «Союзснаб» серийно производит «Таухмассу 4.10.006» Гелеон® — съедобную оболочку колбасных изделий

 © ssnab.ru

Таухмасса — неоспоримый тренд в мясной отрасли. С помощью пищевых добавок в колбасе производители подчеркивают ее оригинальный внешний вид, углубляют вкусоароматический профиль и делают состав полностью съедобным.

Предлагаем вашему вниманию Комплексную пищевую добавку «Таухмасса 4.10.006» Гелеон® — новинку в линейке съедобных оболочек для полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас со вкусом сливочного сыра. Комплекс стабилизаторов и эмульгаторов обеспечивает плотность и упругость покрытия, что предотвращает пересыхание изделий и пагубное воздействие влаги.

Технология применения

  1. Растопить «Таухмассу 4.10.006» Гелеон® на водяной бане или в термокамере с низким уровнем влажности при температуре 60-80 °C до равномерной текучей консистенции без комочков. При высокой температуре масса становится пластичнее, поэтому слой нанесения становится тоньше;
  2. Окунуть батоны колбас в ёмкость с таухмассой, чтобы поверхность изделия была равномерно покрыта съедобной оболочкой;
  3. Подвесить батоны на раму и дать стечь излишкам покрытия. При необходимости повторить процедуру;
  4. Выдержать колбасу в подвешенном состоянии до полного застывания таухмассы в течении 12-24 часов;
  5. Готовый продукт хранить в воздухонепроницаемой упаковке.

Рекомендуемая дозировка: 5-20% к массе продукта.

Простор для экспериментов

Комплексная пищевая добавка «Таухмасса 4.10.006» Гелеон® не теряет свои органолептические и функциональные свойства после окрашивания. Поэтому производители могут воплотить в жизнь самые необычные идеи внешнего вида колбасной оболочки.

Яркий сливочный вкус таухмассы можно перевести в молочную ноту, пряности, топлёное молоко и другие направления. Ароматизаторы добавляются в разогретую массу при тщательном перемешивании. Широкая линейка вкусоароматических добавок и смесей DEL’AR® представлена в каталоге сайта ГК «СОЮЗСНАБ».
Источник: https://ssnab.ru/news/taukhmassa-4-...sedobnykh-obolochek-kolbasnykh-izd/

  • snab
  • 3
таухмасса, союзснаб, колбаса
  • Нет аватара srozmirovich
    28.08.2319:28:12

    Это, конечно, замечательно, что и эту технологию в России освоили. Но хочется понять: как быть с внешними загрязнениями при транспортировке и хранении? Вот и в «Технологии применения» написано: «Готовый продукт хранить в воздухонепроницаемой упаковке». Получается, что колбасу все равно в какую-то еще дополнительную обертку надо упаковывать. Т. е. число и стоимость упаковок увеличивается. В чем смысл, кроме маркетинговых ухищрений?    

    #1267775
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.08.2322:48:00

      Для меня съедобная оболочка колбасных изделий это другой уровень колбаски как таковой    

      #1267788
    • Комментарий удален
    • Meel Light Meel Light
      29.08.2306:17:35

      Смысл в том что не будет синтетических оболочек поверх самой колбасы, которые отодрать порой целая проблема. Будет вакуумная упаковка, а внутри уже готовая к употреблению колбаса.

      Отредактировано: Meel Light~06:18 29.08.23
      #1267794
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