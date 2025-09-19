В Подмосковной Кашире начали делать колбасу длиной больше метра
На роботизированном заводе «Черкизово» в Кашире запустили производство сырокопченых колбас длиной 1 метр 14 сантиметров. Это на 50% длиннее обычных батонов. Для нового формата продукции на заводе установили оборудование стоимостью 250 миллионов рублей.
Теперь здесь можно производить все виды сырокопчёных колбас в удлинённом формате.
«Мы наблюдаем стабильный рост популярности нарезанных и упакованных колбас: если изначально доля продукции, выпускаемой заводом для нарезки, составляла 10%, то сейчас она доходит уже до 45%, — рассказал директор завода „Черкизово-Кашира“ Сергей Кузнецов. — Это развивающийся тренд — потребителям удобно покупать колбасные изделия в порционной упаковке, и мы как крупный игрок рынка следуем за желаниями наших покупателей».
Длинные батоны эффективнее нарезать и упаковывать, что делает процесс более экономичным. Первые партии новой продукции уже в сентябре отправятся на мясоперерабатывающий завод «Черкизово» в Москве для нарезки и фасовки, сообщает журнал Агроинвестор.
