Bionysheva_Elena Агропром и пищевая промышленность

В Подмосковной Кашире начали делать колбасу длиной больше метра

© t.me

На роботизированном заводе «Черкизово» в Кашире запустили производство сырокопченых колбас длиной 1 метр 14 сантиметров. Это на 50% длиннее обычных батонов. Для нового формата продукции на заводе установили оборудование стоимостью 250 миллионов рублей.

Теперь здесь можно производить все виды сырокопчёных колбас в удлинённом формате.

«Мы наблюдаем стабильный рост популярности нарезанных и упакованных колбас: если изначально доля продукции, выпускаемой заводом для нарезки, составляла 10%, то сейчас она доходит уже до 45%, — рассказал директор завода „Черкизово-Кашира“ Сергей Кузнецов. — Это развивающийся тренд — потребителям удобно покупать колбасные изделия в порционной упаковке, и мы как крупный игрок рынка следуем за желаниями наших покупателей».

Длинные батоны эффективнее нарезать и упаковывать, что делает процесс более экономичным. Первые партии новой продукции уже в сентябре отправятся на мясоперерабатывающий завод «Черкизово» в Москве для нарезки и фасовки, сообщает журнал Агроинвестор.

Источник: t.me

Комментарии 1

  • Нет аватара Azimut9919.09.25 13:00:24

    Уже хочу принести домой палку такой колбасы.

    #1306349