ГК «Союзснаб» серийно производит ферментированную глюкозу для увеличения срока хранения продуктов

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Защитить продукты питания от развития нежелательных микроорганизмов — потребность каждого производителя. Не достигнув эффективности в этом направлении, производители рискуют получить большой процент невозвратных производственных потерь, а также репутационные риски. В качестве средств контроля роста нежелательной микрофлоры, в пищевой отрасли известны как давно существующие консерванты, так и нестандартные новые подходы. В числе последних — препараты, полученные на базе продуктов культивирования определенных штаммов микроорганизмов. Именно они продуцируют в питательную среду компоненты, называемые бактериостатиками, которые способны ингибировать действие нежелательной микрофолоры.

Специалисты группы компаний «СОЮЗСНАБ» разработали линейку натуральных консервантов AiBi®: Глюкоза ферментированная «1.01» AiBi® и Глюкоза ферментированная «1.50» AiBi®. Оба продукта производятся как в жидком виде, так и в форме порошков.

Принцип их производства основан на управляемом преобразовании углеводного субстрата питательной среды штаммами молочнокислых, пропионовокислых и уксуснокислых организмов, в результате чего в среде накапливается большое количество органических кислот, а также бактериоцины. Указанные продукты культивирования являются отличными ингибиторами роста ряда нежелательных микроорганизмов, оставаясь безопасными для человека.

В процессе разработки продуктов с желаемыми характеристиками, специалисты провели длительный этап лабораторных исследований, включающий сотни экспериментов с десятками комбинаций бактериальных метаболитов. Полученные в результате разработок продукты обладают уникальными характеристиками. Обладая «чистой этикеткой» без кодов «Е» и высоким функционалом, они способны заменить привычные консерванты. Это особенно востребовано, когда конечные потребители обращают большое внимание на состав продукта, и этот тренд с каждым годом укрепляется все сильнее.

Работая в комплексе, натуральные консерванты Глюкоза ферментированная «1.01» AiBi® и Глюкоза ферментированная «1.50» AiBi® способны эффективно подавлять процесс жизнедеятельности плесени и дрожжей — основной причины микробиологической порчи мучных и хлебобулочных изделий, а также напитков.

© ssnab.ru

Каковы преимущества использования Глюкозы ферментированной «1.01» AiBi® и Глюкозы ферментированной «1.50» AiBi®?

1. Состав. Глюкоза ферментированная является продуктом природного происхождения и не содержит в составе компонентов с кодом «Е», что позволяет сохранить этикетку «чистой» и вынести на неё надпись «Без консервантов».

2. Добавки являются полностью безопасными, поскольку не содержат токсинов и канцерогенов.

3. Альтернатива известным химическим консервантам: сорбату, бензоату, пропионатам и другим.

4. Термоустойчивость. Они выдерживают температуру выпечки до 260 °C и заморозку до -18 °С.

5. Продление срока годности продукции. Производители могут изготовить конфитюры и джемы со сроком годности до 12 месяцев, а кондитерские изделия — от 6 месяцев без образования плесени и вздутия упаковки.

Технологические рекомендации

Глюкозу ферментированную в жидкой форме или в виде порошка добавляют на стадии смешивания основных компонентов продукта. Возможно использование добавки одного вида или комбинирование вариантов 1.01 и 1.50. Итоговый вариант использования и эффективная дозировка определяются производителем путем экспериментальной проверки на своих целевых продуктах, в сравнении с контрольными образцами без добавок.