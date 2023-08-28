ГК «СОЮЗСНАБ» единственная в России освоила технологию синтеза ванилина

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Натуральный ванилин всегда являлся одной из самых дорогих пряностей в мире, его родиной считается группа островов в Карибском море. Для получения бюджетной версии душистого вещества немецкие ученые В. Хаарман и Ф. Тиман в 1874 г. изобрели синтез ванилина при помощи окисления хромовой кислотой кониферина, выделенного из изоэвгенола сосновой коры. Новая технология предвосхитила появление всех современных искусственных ароматизаторов.

Сегодня подобный синтез возможен на основе самых разных веществ: эвгенола, лигнина и даже нефтехимического сырья. Это сложный и трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации специалистов, сырьевой базы и современного оборудования, поэтому отечественные производители массово закупали готовый ароматизатор из-за границы. Подобная логистика стала невозможной с учетом потери прежнего контакта с поставщиками и общего курса на импортозамещение.

ГК «СОЮЗСНАБ» нашла решение: мы воссоздали на своем производстве технологию синтеза ванилина и теперь поставляем этот незаменимый ингредиент более чем в 20 регионов страны.

В ассортименте компании присутствует множество позиций с популярным ароматом, в том числе сухие Ароматизаторы пищевые «Ванилин 555» и «Ванилин 556» DEL’AR®. Они полностью пригодны для пищи, так как относятся к группе синтетических ароматических добавок, идентичных натуральным.

Ароматизатор пищевой «Ванилин 555» DEL’AR® — это самый популярный продукт в линейке DEL’AR® благодаря выгодному соотношению цены и качества. Он придает продукции ярко выраженные ноты классического ванилина. Ароматизатор активно используется в производстве кондитерских, мучных и молочных изделий, мороженого, снеков, полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления.

Ароматизатор пищевой «Ванилин 556» DEL’AR® используется при изготовлении кондитерских и хлебобулочных изделий, в том числе зефира, печенья и глазури. Носителем вещества является крахмал кукурузный, поэтому «Ванилин 556» DEL’AR® — это самый бюджетный ароматизатор в ванильной линейке бренда.

Преимущества пищевых ароматизаторов ванилина от бренда DEL’AR®:

1. Яркий, насыщенный вкус и аромат готовых продуктов;

2. Сохранение органолептических свойств на протяжении 12 месяцев;

3. Отсутствует горчинка, характерная для большинства порошковых ванильных ароматизаторов на рынке;

4. Экономически выгодное решение для замены натуральных дорогостоящих стручков ванили;

5. Термостабильные, выдерживают термообработку до 240-250 °С;

6. Технологичность применения: ароматизаторы вносят в рецептуру вместе с сухими компонентами при постоянном перемешивании;

7. Не слеживаются, при хранении не образуются комки.

Для улучшения ванильного профиля в вашей продукции закажите бесплатные образцы пищевых ароматизаторов «Ванилин 555» и «Ванилин 556» DEL’AR® по форме обратной связи. Флейвористы ГК «СОЮЗСНАБ» помогут подобрать дозировки для любой рецептуры.