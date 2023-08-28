В Тюменской области открылся завод по производству сублимированных продуктов

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Компания «Грин Лайф» получила заём в размере 50 млн рублей и построила завод по производству сублимированных продуктов из дикоросов на территории индустриального парка «Боровский ». Это импортозамещающий инвестпроект Фабрики здоровой еды Green House. Предприятие производит сублимированные продукты из дикорастущих грибов и ягод, продукции сельхозпредприятий, лекарственных растений.

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К концу 2023 года новое тюменское предприятие намерено производить около 10 тонн готовой продукции в месяц. До конца 2024 года планируется спроектировать вторую очередь строительства. Это позволит увеличить мощность до 30 тонн ежемесячно.

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При сублимимации из продуктов убирают влагу на 98%, но они остаются свежими и такого же размера, в них также сохраняются все питательные вещества. Из 100 тонн сырья на предприятии получается 10 тонн готовой продукции. Всего работает восемь установок — в них загружается от 300 до 500 кг сырья в зависимости от фракции. Почти все оборудование на предприятии — отечественного производства.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

Предприятие планирует обеспечивать своей продукцией крупные пищевые производства. Договоры на поставку уже в стадии проработки и подписания. В перспективе — выход на международный рынок.