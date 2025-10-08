Более 1 млрд рублей инвестировал в запуск второй линии тюменский производитель тротуарной плитки
1 млрд 82 млн рублей инвестировал завод «Поревит» в запуск второй линии производства тротуарной плитки в Ялуторовске. Тюменское предприятие сможет нарастить годовой выпуск востребованного стройматериала в два раза — до 1,8 млн кв. м. На первой действующей линии за пять лет произвели 3,5 млн кв м продукции. Это 14% рынка Уральского федерального округа, 70% - Тюменской области. Вместе с тем предприятие недавно реализовало новый проект — создали цех по изготовлению колотой продукции. На эти цели привлекли 50 млн льготного целевого займа инвестагентства Тюменской области, еще 86,3 млн рублей — собственные средства предприятия.
Продукцию предприятия хорошо знают за пределами региона. В Нижневартовске тюменскую плитку использовали для мощения набережной, в Салехарде и Новом Уренгое при благоустройстве общественных территорий.
Большая часть продукции остается в регионе, по этой плитке ходят жители Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялутровска и других городов. Причём это практически безотходное производство: даже брак и бой плитки используются. Это производство, которое не засоряет окружающую среду, не наносит ущерб экологии. Радует, что плитка выдерживает низкие температуры и может использоваться в северных округах.
