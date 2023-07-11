Тюменское импортозамещение (часть 8)

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Экономика Тюменской области, несмотря на все вызовы и сложности прошлого года и всего пандемийного периода, адаптировалась и показывает устойчивый рост. По итогам пяти лет индекс обрабатывающих производств региона составил 174%. Инвестиции в 2022 году выросли на 40 процентов по отношению к 2021 г., по итогам года превысили 358 млрд рублей. Результат совместной работы региональных властей с предпринимателями — третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата по России.

На 37% увеличился индекс промышленного производства в Тюменской области в апреле 2023 г. Основным драйвером стали обрабатывающие производства. Рост на таких предприятиях составил 15,3%. Впрочем, ещё больший результат наблюдается в производстве транспорта и оборудования. Их выпуск увеличился в 2,9 раза, как и по компьютерам, электронике и оптике. На 23,5% больше произведено в регионе лекарств и медицинских материалов, на 17,5% - кокса и нефтепродуктов, 17,2% - химической продукции. Добыча полезных ископаемых выросла на 25% к апрелю прошлого года

Новый завод по переработке ягод и грибов построят под Тюменью.

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Резидент индустриального парка «Боровский» компания «Ягоды плюс» уже в этом году заложит фундамент нового завода. Он позволит выпускать натуральные и экологически безопасные фруктово-ягодные наполнители, джемы и варенье.

Инвестиции в новое производство составят более 70 млн рублей. Всё сырье — местное. В компании также собираются в два раза в этом году увеличить площади по выращиванию смородины, сейчас в Ялуторовском районе на собственном участке ей засажено 25 га. И посадить облепиху на 15 га.

Сейчас предприятие производит 3 500 т продукции в год. Это дикорастущие и садовые ягоды, плоды, овощи, грибы, их очищают и перерабатывают в двух производственных цехах, для сохранения полезных веществ используют комплекс шоковой заморозки. Работой обеспечены 25 сотрудников.

Тюменский электромеханический завод приглашает на работу новых сотрудников, вакансии предлогаются и на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», раширение штата связано с ростом производства.

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АО «ТЭМЗ» — единственное предприятие России по производству авиационной продукции. Основным направлением деятельности завода на протяжении многих лет являлось выполнение заказов Министерства обороны РФ по укреплению обороноспособности страны. Здесь выпускают детали для авиации, подводных лодок, космических ракетных комплексов. Помимо заказов спецпродукции завод производит продукцию гражданского назначения: котельную автоматику, автомобильные электроподогреватели.

Модернизированный вездеход TUNDRA 2М от «Сибирского завода вездеходной техники» в Тюмени проходит болота и переплывает озёра. В нем лишь двигатель иностранный, все остальные компоненты — отечественные.

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Спрос большой не только на новинку: заказы на продукцию предприятия расписаны на два-три месяца вперед. Первый экземпляр прямо с заводского конвейера тюменцы оценили на выставке «Охота и рыбалка. Туризм, спорт, отдых».

Колеса экстрим — бескамерные шины низкого давления диаметром 1 тысяча 200 миллиметров, шириной — 600. Благодаря им он высоко держится на воде, плавает, ходит по болотам, переплывает озера и другие препятствия. При этом грузоподъемность вместе с водителем составляет 450 килограммов. Первая партия отправится в Новосибирск и Красноярск.

В Тюмени появилась обувная фабрика SoloShoes, возрождённая на месте обувной фабрики «Восход» на ул. Урицкого. Свою продукцию фабрика впервые представила на фестивале IGOLKAmarket в торгово-выставочном центре «ДомЭкспо» в апреле.

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Компания «Авагро» в Казанском районе откроет цех по изготовлению полиэтиленовых ёмкостей различного назначения и объема. Это второй проект, который реализуется при поддержке инвестиционного агентства Тюменской области.

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С запуском нового производства создадут три рабочих места. Сейчас здесь работают 25 человек. Для реализации нового проекта по изготовлению полиэтиленовых ёмкостей компания приобрела нежилое здание, в котором планируется завершить ремонт, подвести инженерные коммуникации, установить оборудование и отладить технологический процесс.

В 2020 году предприятие наладило выпуск и реализацию сельскохозяйственных опрыскивателей, как прицепных, так и самоходных, для агропромышленного сектора. В прошлом году специалисты запустили в производство два новых опрыскивателя с полным гидравлическим приводом. В планах компании — разработка собственного самоходного шасси. Уже создан прототип навесного центробежного насоса, который обладает высокой производительностью, надежностью и конкурентной ценой по сравнению с импортными аналогами.

Завод «Электрон» покидает пределы Тюмени. Демонтаж зданий начнётся в ближайшее время. Сейчас завод находится на улице Новаторов. Предприятие возобновит свою работу на новом месте — в районе Велижанского тракта.

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Решение связано с необходимостью модернизации завода и расширения производственных мощностей. К тому же перенос крупного производства из города снизит нагрузку на дорожную сеть. Ожидается, что решение положительно отразится и на экологии: уменьшится объём выбросов выхлопных газов от большегрузов, станет меньше шума и пыли.

Тюменские сухарики будут продавать в Турции и Китае.

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Тюменская фабрика снеков будет экспортировать продукцию на рынки Китая и Турции. Речь идёт о предприятии «Окейч», которое выпускает около 100 наименований сухариков, хлебцев и чипсов. Их предлагают покупателям как «умный» перекус.

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Сегодня мощности предприятия составляют 600 тонн в месяц. Продукция востребована не только в России, но и в магазинах Казахстана, Узбекистана и Армении. При содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области фабрику посещают иностранные делегации. После таких визитов и были заключены контракты.

Компания НДТ Рус дала старт импортозамещающему производству в сфере оборудования неразрушающего контроля.

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Выпуск линейки собственного производства NDTest стартовал в четвёртом квартале 2022 года.

Рентген-аппарат постоянного действия для выявления дефектов на опасных объектах, в том числе нефтепроводах, компания представила на выставке-ярмарке форума «Промышленная безопасность и охрана труда» в Тюменском технопарке 27 апреля, он будет конкурировать с подобным иностранным оборудованием.

Компания NDTRus основана в Тюмени семь лет назад, сейчас это федеральная сеть. Фирма производит и продает оборудование неразрушающего контроля. Его используют для выявления дефектов на трубопроводах, железнодорожном транспорте и других опасных объектах. В Тюменской области NDTRus сотрудничает с такими компаниями, как Антипинский нефтеперерабатывающий завод, СИБУР, Газпромнефть

Первый в Сибири завод грузоподъемной техники построят на тюменской площадке ДСК 500.

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Первый в Сибири сервисный центр и завод грузоподъемной техники построят на тюменской площадке технопарка ДСК 500. Средства в реализацию проекта вложит группа компаний «СИБУС» из Омска. Группа компаний делает ставку на развитие Арктики, Тобольской площадки и кооперацию в Нефтегазовом кластере, планирует использовать речной транспорт для поставок своей продукции по Иртышу и Оби. Для этого объединяет уже имеющиеся мощности в Омске с новой локацией в Тюмени и, в перспективе, в Тобольске

Беспилотники начнут выпускать в Тюмени на площадке ДСК 500.

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Предприниматель Сергей Пахомов наладит выпуск беспилотников в промышленном технопарке ДСК 500. Он перевезет действующее производство и масштабирует бизнес на площади 5 тыс. кв. метров. Благодаря грантам и госпотднржке планируется создать около 100 рабочих мест. Авиатехнику в Тюмени будут собирать из российских компонентов, используя собственные разработки, включая программное обеспечение и оснащение дополнительной радиоэлектронной защитой. По стоимости летательные аппараты в пять раз дешевле импортных аналогов.

Тюменский завод САВ наладил выпуск новых прицепов объемом кузова в 33 кубометра.

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Тюменский завод САВ (СпецАвто-Восток) наладил выпуск новых прицепов объемом кузова в 33 кубометра, что соразмерно морскому грузовому контейнеру. Прицеп вмещает 24 тонны, внутри смонтирована система контроля загрузки с телескопическим опорным устройством. Он имеет пневматическую подвеску, стальной кузов, открывающуюся секцию правого бокового борта и управляется гидроцилиндром.

В Заводоуковске будут выпускать безопалубочные плиты.

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В Заводоуковске будут выпускать безопалубочные плиты, которые используются для перекрытий многоквартирных жилых домов и общественных зданий. Общая стоимость проекта — 68 млн рублей. Часть средств для приобретения технологического оборудования — заём 46 млн рублей Инвестиционного агентства Тюменской области. На предприятии будет создано 10 новых рабочих мест. Завершить модернизацию и выйти на полную мощность предприятие планирует в августе 2024 года.

Импотозамещающую тюменскую камедь презентовали на Skolkovo Startup Village.

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Проект «Снижение ущерба от выветривания и просыпания грузов при транспортировке» вошел в десятку лидерских проектов АСИ, которые были представлены на Skolkovo Startup Village. Компания «ВостокИнноТех» из Тюмени предлагает использовать экологичную пленку из гуаровой камеди для защиты инертных грузов от просыпания и выветривания при железнодорожной транспортировке и перевозке на предприятиях горно-химической и угольной промышленности. Камедь смешивается с водой и речным песком, получается однородная масса, которая ровно распределяется с помощью роторных насосов по поверхности вагонов. Пленка на 98% снижает объемы потерь перевозимых грузов и уменьшает загрязнение окружающей среды при перевозке руды или угля. Продукт не требует дополнительной очистки или переработки, очень мало расходуется.

«ВостокИнноТех», по данным областного департамента инвестиционной политики построит в Тюменской области завод по производству гуаровой камеди. Это позволит заместить сырье, которое сегодня поступает из Индии. Подходящие для производства сорта гуара уже селекционировали и размножают в Краснодарском крае. Тюменскую камедь планируется поставлять предприятиям топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности, фармацевтической и косметической отрасли. Первые образцы продукции получат к декабрю 2023 года.

УНИКАЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ ВЫПУСКАЮТ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

АО «Нижневартовскремсервис» занимается проектированием, производством и ремонтом нефтепромыслового и бурового оборудования, сервисным обслуживанием оборудования непосредственно на объектах заказчиков. Предприятие в Нижневартовске выпускает насосное оборудование для систем поддержания пластового давления, подготовки перекачки нефти, а также другое оборудование для всех сфер нефтегазодобычи. Мы выпускаем насосные станции, замерные установки, любое блочное оборудование, относящееся к нефтепромысловому оборудованию, а также нестандартные конструкции из металлических составляющих и комплектующих. Есть некоторые машины, которые выпускаются на территории России только здесь — это уникальная линейка насосов с достаточно высокой производительностью.

В России будут выпускать топливные системы из сырья тобольского «ЗапСибНефтехима».

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Выпускать бензобаки из сырья тобольского «ЗапСибНефтехима» планирует крупнейший российский автопроизводитель. Специалисты СИБУРа и подведомственного научно-исследовательского центра «ПолиЛаб» разработали новую марку полиэтилена HD 60472 LB. Раньше такой полиэтилен закупали у европейских компаний.

Теперь в России будут выпускать собственный материал, пригодный для изготовления автомобильных бензобаков. Он не накапливает статического электричества, выдерживает постоянный контакт с горючим и не растворяется и обладает другими преимуществами. HD 60472 LB уже прошел испытания у производителя топливных систем и у автопроизводителя.

Проект реализован совместно с АвтоВАЗом и компанией «ДИПО», производителем топливных систем для автомобилей классов Евро 5 и Евро 6. Локализованный материал станет основой топливной системы для новой модификации Lada Vesta NG 2023.

Первые в России партии цветных трубных марок полиэтилена — синей HD 03505 RC blue и оранжевой HD 03505 PE orange — для систем водо- и газоснабжения выпустили на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске.

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Особенность труб — их яркий цвет, позволяющий легко идентифицировать целевое назначение трубопровода при укладке или проведении ремонтных работ.

Кроме того, наличие цветного слоя упрощает обнаружение повреждений поверхности труб при монтаже. Их применение позволяет сохранять срок службы трубопроводов до 100 лет в случае небольших повреждений в процессе укладки и эксплуатации.

Компания «Сибур» продолжает развивать потенциал тобольской нефтехимической площадки. В рамках соглашения с Минэнерго они приступили к реализации нового проекта по производству полипропилена из пропилена дегидрированием пропана. Объем инвестиций — примерно два с половиной — три миллиарда долларов. Выход на промышленное производство — 2027 год.

Тюменские инженеры презентовали современный электротрактор.

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Перед администрацией Ленинского округа Тюмени прошла презентация уникального электротрактора от команды инженеров и разработчиков ООО «Ермак индастриз». Идея проекта «Ермак» — возрождение машиностроения в России. Создание электротрактора, который смог бы работать как в сельской, так и в городской среде. Это универсальный продукт, дающий широкие возможности применения.

Электротрактор «Ермак» оснащен мощным электродвигателем, который заряжается от розетки. Полного заряда батареи хватает на два дня беспрерывных работ. Для большей маневренности на тракторе установлен так называемый «танковый разворот», позволяющий делать повороты и разворачиваться практически на одном месте. А самое удивительное — такое чудо техники собрали почти полностью из отечественных деталей. Исключением стали аккумуляторные ячейки (или же элементы питания) — тут не обошлось без китайских партнеров. Такой тип двигателя не просто дань моде и современности. Благодаря ему резко снижается уровень шума (помните, как работают обычные дизельные тракторы?) и повышает экологичность.

Китайская компания инвестирует 15 млн рублей в открытие завода в тюменском ДСК 500.

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Предприятие «ШИМЖЕ РУС» — официальный дистрибьютор в России компании SHIMGE, лидера по выпуску насосного оборудования в мире, — планирует локализовать производство на территории ДСК 500 в Тюмени. Инвестиции в завод составят на старте до 15 млн рублей. Будет создано 20 рабочих мест, открыть новое производство намерены уже в 2023 году. Китайский производитель, в том числе поставляющий продукцию для таких известных международных торговых марок, как Wilo, Ebara, ITT, зашёл на российский рынок в прошлом году на фоне ухода ряда иностранных компаний.

В Тюмени на площадке в 1 тыс. 200 кв. метров будут собирать до 200 энергоэффективных насосных станций в год, сейчас они востребованы для водо- и теплоснабжения многоквартирных домов, больниц, гостиниц, промышленных объектов. На первом этапе 70% комплектующих будут из Китая, а 30% - отечественные. Впоследствии, с началом производства собственных блоков управления, доля локализации увеличится до 60%.

В публикации использованы фото из открытых источников.

Публикации 2023 года:

— Тюменское импортозамещение (часть 5)

— Тюменское импортозамещение (часть 6)

— Тюменское импортозамещение (часть 7)