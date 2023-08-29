«Роснефть» представила линейку ИТ-продуктов на масштабном форуме Decom

ИТ-разработчики Компании приняли участие в нефтегазовом дискуссионном форуме DECOM в Уфе.

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В ходе мероприятия специалисты «Роснефти» презентовали уникальное наукоёмкое программное обеспечение.

Представители отечественной отрасли ознакомились с продуктами «РН-ВЕГА», «РН-ГРИД», «РН-СИГМА» и «РН-ГЕОСИМ».

"Роснефть" - первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. ИТ-решения Компании применяются для производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Они превосходят импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и понятному интерфейсу.

Ряд программных комплексов из корпоративной линейки наукоемкого ПО получили новый функционал интерпретации исследований газовых скважин. В частности, в «РН-ВЕГА» реализована возможность планировать и анализировать малозатратные гидродинамические исследования (ГДИС) для газовых месторождений. Это позволяет оценивать гидродинамические параметры и энергетическое состояние газонасыщенного пласта. Функционал интерпретации исследований газовых скважин успешно апробирован дочерними предприятиями Компании.

Программный комплекс «РН-ВЕГА» планируется к выводу на внешний рынок в этом году. Сейчас у потенциальных пользователей есть возможность получить тестовые лицензии на сайте https://rn.digital/rnvega/ . Это импортозамещающее ПО, которое обеспечивает выполнение всех этапов ГДИС от проектирования до формирования отчёта. ПО доступно для операционных систем Windows и Linux.

Справка:

Нефтегазовый дискуссионный форум DECOM представляет собой интеллектуальную площадку для открытого обсуждения задач проектирования, анализа, контроля и управления разработкой месторождений нефти и газа. Приоритетными темами Форума являются передовые технологии, научно-индустриальные тренды, перспективные решения и новые вызовы. В этом году мероприятие объединило более 100 сотрудников из 30 российских компаний.

РН-ВЕГА © www.rosneft.ru

РН-ГРИД © www.rosneft.ru

РН-СИГМА © www.rosneft.ru

РН-ГЕОСИМ © www.rosneft.ru