«СтанкоПЭТ» поставил линию по переработке отходов магазинной плёнки

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Московская компания «СтанкоПЭТ» сообщила об успешном монтаже и вводе в эксплуатацию в Ярославской области новой линии по переработке отходов магазинной плёнки с производительностью 500 кг/ч.

Данная линия была специально подобрана с учётом технического задания, а также с учётом проведённых промышленных испытаний на плёночных материалах, переданных заказчиком. Линия оборудована мощным однороторным шредером, двумя интенсивными мойками (наклонной фрикционной и горизонтальной) для отбивки механических включений и этикеток.

В технологической линии установлена ванна флотации с автоматическим сбросом загрязнений, которая обеспечивает отмывку в несколько раз эффективнее, чем на флотациях со стандартной конфигурацией, ввиду постоянного удаления загрязнений и погружения сырья в воду за счет конструкции барабанов.

Блок сушки в виде пресс-отжима при минимально потребляемой мощности ~20 кВт на производительности 500 кг/ч позволяет высушить сырье до 5% влажности. Досушка в конце линии гарантирует, что влажность сырья не будет превышать 3%.

В компании отмечают, что преимущества линии «СтанкоПЭТ» по переработке магазинной пленки не ограничиваются только высокой производительностью. Благодаря полной автоматизации всех процессов и управлению с единого пульта с удаленным доступом линия проста в эксплуатации.

В случае нештатных ситуаций оператор будет получать сигналы на пульт управления, а также звуковой сигнал. Более того, возможность тонкой настройки позволяет экономить до 300 кВт/ч, что составляет экономию от 10 до 20 млн руб. в год, в зависимости от стоимости электроэнергии, по сравнению с китайскими аналогами.

Конструктив узлов отмывки был разработан специально для переработки пленочных материалов. Сушка осуществляется через механический отжим, в отличие от представленных на рынке оборудования высокоскоростных центрифуг. Благодаря этому минимизированы потери сырья, составляющие всего 3-4%, в отличие от китайских линий, где они, по отзывам клиентов, составляют около 8-10%. Это означает экономию в год от 8 до 12 млн руб.

Компания «СтанкоПЭТ» с 1995 года занимается разработкой и производством оборудования для переработки пластмасс, пройдя путь от переработчика полимеров к собственному производству оборудования, что позволило получить большой опыт в создании оборудования, учесть реальные проблемы переработчиков для регионов СНГ и решать даже самые нестандартные производственные задачи.