«Уралтрансмаш»: поставка ретро-трамваев в Санкт-Петербург

«Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех отправил в Санкт-Петербург первый современный вагон модели 71-431Р, выполненный в стиле знаменитого трамвая ЛМ-57, прозванного в народе «Стиляга».

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Выпуск общественного транспорта на предприятии продолжается несмотря на увеличение объемов гособоронзаказа. Всего в рамках контракта город на Неве получит 54 вагона разных моделей.

Трехсекционный низкопольный трамвай 71-431Р общей вместимостью до 246 человек отвечает требованиям к современному подвижному составу. Так, в нем установлены системы активной безопасности и контроля бодрствования водителя, что упрощает его работу и повышает безопасность движения.

«Вагон 71-431Р разработан с учетом инфраструктурных особенностей Санкт-Петербурга, в нем заложен ресурс для дальнейшей модернизации. Он полностью соответствует требованиям программы „Доступная среда“ и позволяет обеспечить безбарьерное перемещение малоподвижных граждан в городе. Всего в рамках контракта в Санкт-Петербург будут поставлены 54 вагона — 12 трамваев модели 71-421Р „Довлатов“ и 42 вагона модели 71-431Р „Достоевский“», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Вагон 71-431Р успешно прошел все приемо-сдаточные испытания на предприятии. В ближайшие дни в Санкт-Петербург прибудут сотрудники службы сервиса завода. Они проведут пусконаладочные работы, обучение персонала депо для работы на новом трамвае и примут участие в его сертификационных испытаниях в городе.

Справка:

«Уралтрансмаш» — единственный производитель ретро-трамваев этого типа в России.

Легендарный трамвай ЛМ-57 выпускался с 1957 по 1968 год на Ленинградском вагоноремонтном заводе. Он стал одним из символов послевоенного восстановления города и «оттепели», получив среди ленинградцев прозвище «Стиляга». Несколько поколений жителей Петербурга вспоминают о нем с трепетом и радостью.