«ТМХ-Электротех» сертифицировал новые асинхронные тяговые двигатели
«ТМХ-Электротех» сертифицировал новые асинхронные тяговые двигатели для новых электропоездов «Иволга», производство которых в России ранее не было.
ООО «ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») получил сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели ДТА-380.
Сертификат выдан сроком на 5 лет, до 2028 года.
Асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-380 — новейшая российская разработка инжинирингового центра ТМХ («ТМХ Инжиниринг»), двигатель предназначен для работы в качестве привода для современных электропоездов «Иволга». Технические характеристики нового асинхронного тягового двигателя позволяют использовать его в качестве привода современных электропоездов «Иволга» с конструкционной скоростью 160 км/ч, снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисные интервалы, а также сократить время на его обслуживание. По своим конструктивным и технологическим решениям двигатель соответствует передовым зарубежным образцам.
Освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава — это новое для предприятия направление работы, которое развивается с использованием многолетнего опыта производства асинхронных ТЭД для локомотивов.
В 2023 году «ТМХ-Электротех» изготовит партию двигателей ДТА-380 в количестве 180 штук.
Справка:
ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
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