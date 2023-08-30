«ТМХ-Электротех» сертифицировал новые асинхронные тяговые двигатели для новых электропоездов «Иволга», производство которых в России ранее не было.

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ООО «ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») получил сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза на новые отечественные асинхронные тяговые двигатели ДТА-380.

Сертификат выдан сроком на 5 лет, до 2028 года.

Асинхронный тяговый электродвигатель ДТА-380 — новейшая российская разработка инжинирингового центра ТМХ («ТМХ Инжиниринг»), двигатель предназначен для работы в качестве привода для современных электропоездов «Иволга». Технические характеристики нового асинхронного тягового двигателя позволяют использовать его в качестве привода современных электропоездов «Иволга» с конструкционной скоростью 160 км/ч, снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисные интервалы, а также сократить время на его обслуживание. По своим конструктивным и технологическим решениям двигатель соответствует передовым зарубежным образцам.

Освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава — это новое для предприятия направление работы, которое развивается с использованием многолетнего опыта производства асинхронных ТЭД для локомотивов.

В 2023 году «ТМХ-Электротех» изготовит партию двигателей ДТА-380 в количестве 180 штук.