В Курске в центре «Медассист» открылся новый корпус с передовым оборудованием
В Курске 25 августа состоялась церемония официального открытия второго хирургического корпуса медицинского центра «Медассист» группы компаний «Медскан». Это событие имеет большое значение не только для самой клиники, но и для всей системы здравоохранения региона в целом.
Общий объем инвестиций в строительство и оснащение нового корпуса составил 700 миллионов рублей. Площадь нового здания, соединенного с первым корпусом надземным переходом, составляет более 4,5 тысяч квадратных метров. Здесь оборудованы три операционные, где сконцентрированы все новейшие технологии.
— У нас появился хирургический робот, робот «da Vinci». Это действительно колоссальный шаг вперед. Робот позволяет, не без участия, конечно, врача, провести операцию на высочайшем уровне, с минимальным количеством осложнений. Провести операцию любого уровня сложности. Это мировой уровень операционной, это мировой уровень хирургии, — поясняет Александр Шестаков, главный врач медицинского центра «Медассист».
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