В Крыму собран рекордный урожай зерновых

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«На данный момент мы практически завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. В этом году мы собрали небывалый урожай — 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд 40-летней давности», — сообщили в Правительстве Крыма.

Таких результатов удалось достичь благодаря высокой организации труда аграриев, а также федеральной поддержке агропромышленного комплекса республики. В частности, Крым ежегодно получает из госбюджета порядка 3,2 млрд рублей на поддержку развития сельского хозяйства.

Также в Правительстве Республики добавили, что на сегодняшний день в Крыму собрали 41 тысячу тонн овощей, что на 37% больше, чем в прошлом году.

В частности, урожай картофеля составил 15 тысяч тонн — на треть больше прошлогоднего показателя.

Урожай фруктов ожидается на уровне 90 тысяч тонн.

Первый миллион тонн зерна и зернобобовых был намолочен в середине июля. Тогда Глава Республики подчеркнул, что лидерами по урожайности стали Симферопольский, Раздольненский, Красноперекопский и Советский районы.

К началу августа урожай зерновых превысил 2 миллиона тонн. В 2022 году урожай зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) в Крыму составил порядка 2,1 млн тонн. В 1989 году этот показатель составил 2,15 млн тонн.

Ранее абсолютный рекорд по сбору ранних зерновых культур установила Ростовская область, а Калмыкия собрала лучший урожай за постсоветское время.