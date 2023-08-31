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Дорожное строительство

По Высокогорскому мосту в Красноярском крае запущено автомобильное движение

Движение автомобилей по Высокогорскому мосту через Енисей в Красноярском крае официально запущено.

 © www.interfax-russia.ru

Строительство сооружения началось в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сумма инвестиций составила порядка 7 млрд рублей.

Мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, а также позволит увеличить коммерческую скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский в 3-4 раза. В настоящее время в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, зимой работает ледовая переправа, скорость движения по которой не превышает 20-25 км/ч.

Помимо решения транспортной проблемы в районе строительства моста, объект также создаст условия для ускорения реализации ряда инвестпроектов в Ангаро-Енисейском экономическом районе, где развитие добывающих предприятий в настоящее время ограничено из-за отсутствия необходимой дорожной инфраструктуры.
Источник: https://www.interfax-russia.ru/sibe...gorskomu-mostu-v-krasnoyarskom-krae

дорожное строительство, мосты, Енисей, Красноярский край
  • artal artal
    31.08.2319:49:37

     © krskstate.ru

     © krskstate.ru

    http://www.krsk...s/0/news/109680

    Отредактировано: artal~19:50 31.08.23
    #1267954
  • SupersonicAir SupersonicAir
    31.08.2319:54:17

    Молодцы! Отличная работа!     Приятно читать такие новости. Когда мосты строятся на месте паромных переправ — очень быстро перестраивается быт. Через несколько лет — живёшь «будто так было». А предыдущую паромную переправу вспоминаешь с ухмылкой и мыслью «мы правда так неудобно жили до этого??». Не по наслышке: с детства родители катали меня к бабушке в деревню через паромную переправу в Муроме. Где сейчас вантовый мост М-12, рядом стоит красивый высокий мост дороги Муром-Навашино. Он ДОстроен благодаря жёсткому слову Путина, а всё время до этого — была паромная переправа + понтонный мост летом. Эффект от строительства трудно переоценить — это словно сняли кандалы. Лучше всего эффект моста описывается следующим: местные приезжают туда на свадьбу) На этот мост из Горьковской области съездил даже я, на свадьбе двоюрного брата     Стоял, смотрел вниз свысока, вспоминая, как ещё недавно мы «ползали» на паромах зимой (не факт, что паром поедет) и на понтонных переправах летом. И как независимо, серьезно, уверенно и бесстрашно теперь стало преодолевать эти природные преграды. Желаю этого же людям на Енисее     и поздравляю Вас!)

    #1267955
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.08.2320:26:48

    Самый северный мост на великом Енисее!!!

    Помню еще «Царь рыбу» Виктора Астафьева, где много про Енисей.

    #1267957
  • Нет аватара Argonaft
    31.08.2320:41:06

    Что ж вы, нехорошие люди, карту не прикладываете?!   

    Так хоть было бы видно сразу, что и где.

    А, так, замечательная новость!

    Сейчас вот у родственников в Подпорожья мост через Свирь достроят и тоже жизнь забурлит с новой силой)

    Отредактировано: Argonaft~20:42 31.08.23
    #1267958
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