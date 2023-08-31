По Высокогорскому мосту в Красноярском крае запущено автомобильное движение
Движение автомобилей по Высокогорскому мосту через Енисей в Красноярском крае официально запущено.
Строительство сооружения началось в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Сумма инвестиций составила порядка 7 млрд рублей.
Мост обеспечит устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, а также позволит увеличить коммерческую скорость грузо- и пассажиродоставки на дистанции от Енисейска до поселка Северо-Енисейский в 3-4 раза. В настоящее время в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит паром, зимой работает ледовая переправа, скорость движения по которой не превышает 20-25 км/ч.
Помимо решения транспортной проблемы в районе строительства моста, объект также создаст условия для ускорения реализации ряда инвестпроектов в Ангаро-Енисейском экономическом районе, где развитие добывающих предприятий в настоящее время ограничено из-за отсутствия необходимой дорожной инфраструктуры.
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