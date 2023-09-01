Хабаровский СЗ передал заказчику краболов «Кедон» проекта 03141

Хабаровский судостроительный завод (Хабаровский край) и «Маг-Си Интернешнл» подписали приемный акт о передаче краболовного судна «Кедон» проекта 03141.

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Строительство краболовов проекта 03141 ведется в рамках программы «квоты под киль». Контракты на строительство были подписаны в январе 2020 года.

Судно предназначено для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

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Основные характеристики проекта 03141: длина наибольшая — 63,27 м, ширина — 10,6 м, высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м, валовая вместимость — 1048 т, мощность ГД — 1618 кВт, скорость — 14 узлов, экипаж — 21 человек, автономность — 45 суток. Судно имеет ледовый класс — Ice 2, допускающий самостоятельное эпизодическое плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду в канале за ледоколом при толщине льда до 0,55 м.