ТМХ отправил четыре магистральных тепловоза в Казахстан
Брянский машиностроительный завод (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал четыре грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ ТОО «КТЖ—Грузовые перевозки» (входящей в группу АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы»).
Согласно контракту, заключенному в апреле 2023 года, БМЗ изготовит для «КТЖ—Грузовых перевозок» 50 локомотивов серии 2ТЭ25КМ.
Первая партия из четырех магистральных тепловозов уже отправлена в адрес заказчика.
«КЖТ—Грузовые перевозки» впервые приобретает технику Брянского машиностроительного завода. Сотрудники компании высоко оценили производительность и надежность брянских тепловозов, а также комфортные условия работы локомотивных бригад.
Локомотивы 2ТЭ25КМ, изготовленные на Брянском машиностроительном заводе, отвечают самым строгим требованиям заказчиков и отличаются высоким качеством комплектующих, а также экологичностью и комфортом для машинистов. Тепловоз способен перевозить составы весом до 6400 тонн в любых климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.
Справка:
Брянский машиностроительный завод выпускает грузовые магистральные локомотивы 2ТЭ25КМ с 2014 года. Они широко эксплуатируются в ОАО «РЖД», на железных дорогах Монголии и Туркменистана, на крупных промышленных предприятиях России, Казахстана, Узбекистана. ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
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