ТМХ отправил четыре магистральных тепловоза в Казахстан

Брянский машиностроительный завод (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал четыре грузовых магистральных тепловозов серии 2ТЭ25КМ ТОО «КТЖ—Грузовые перевозки» (входящей в группу АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы»).

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Согласно контракту, заключенному в апреле 2023 года, БМЗ изготовит для «КТЖ—Грузовых перевозок» 50 локомотивов серии 2ТЭ25КМ.

Первая партия из четырех магистральных тепловозов уже отправлена в адрес заказчика.

«КЖТ—Грузовые перевозки» впервые приобретает технику Брянского машиностроительного завода. Сотрудники компании высоко оценили производительность и надежность брянских тепловозов, а также комфортные условия работы локомотивных бригад.

Локомотивы 2ТЭ25КМ, изготовленные на Брянском машиностроительном заводе, отвечают самым строгим требованиям заказчиков и отличаются высоким качеством комплектующих, а также экологичностью и комфортом для машинистов. Тепловоз способен перевозить составы весом до 6400 тонн в любых климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.