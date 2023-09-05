«Урал»: новинки автотехники

Электроплатформа и другие новинки автотехники «Урал».

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На Международной выставке коммерческого транспорта «Comtrans-2023», которая проходит с 5 по 8 сентября в «Экспоцентре» (г. Москва), Автомобильный завод «УРАЛ» представил перспективные разработки техники и автокомпонентов.

Автозавод «УРАЛ» продолжает расширять свой модельный ряд, используя альтернативные источники топлива, и представляет перспективную модульную электроплатформу «Урал». Унифицированная конструкция шасси с колесной формулой 4×2 грузоподъемностью до 11 тонн обеспечивает легкость установки самых разных надстроек: фургонов, самосвальных и бортовых платформ, коммунальной техники. Тяговый электродвигатель номинальной мощностью 130 кВт обеспечивает низкий уровень шума и отсутствие выброса вредных веществ. Тяговые аккумуляторы обеспечивают автомобилю запас хода порядка 300 км.

Еще одной экологичной новинкой автозавода стал автомобиль «Урал С355B0» 6×4 LNG полной массой до 35 тонн. На автомобиль-самосвал установлен новый газовый двигатель российского производства мощностью 420 л.с. и криобак 450 л. Благодаря снижению затрат на топливо уменьшается и стоимость владения данными транспортными средствами, тем самым делая их более привлекательными для приобретения и использования в городских коммунальных службах, логистике, строительстве и энергетике.

На стенде представлен бортовой автомобиль «Урал-80» с колесной формулой 4×4. За счет применения нового двигателя ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с., оригинального оперения кабины NEXT, колес меньшей размерности, уменьшены габаритные размеры автомобиля, увеличена грузоподъемность на 20%, улучшены маневренность и передний обзор. «Урал 80» предназначен для перевозки грузов, монтажа и транспортировки спецтехники, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности.

Также на стенде АЗ «УРАЛ» можно ознакомиться с новой моделью неполноприводного автомобиля-самосвала «Урал С34520» 6×4 полной массой до 26 тонн и объемом платформы 12 м³.

В выставочной экспозиции представлены новинки автокомпонентов — мосты для большегрузной техники собственного производства АЗ «УРАЛ». Они предназначены для применения на грузовых автомобилях полной массой до 35 тонн, с распределением нагрузки на передний мост — до 9 тонн, и на заднюю тележку — до 13 тонн. Это продукт, полученный в результате реализации импортозамещающего инвестиционного проекта по производству ведущих мостов и осей для большегрузной техники при финансовой поддержке «Фонда развития промышленности».

По словам генерального директора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева автозавод продолжает свое развитие согласно принятой долгосрочной стратегии, реализует политику импортозамещения, ориентируется на потребности рынка, сохраняет экологическую направленность в работе.

© uralaz.ru

© uralaz.ru

© uralaz.ru