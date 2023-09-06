«КуйбышевАзот» открыл новое экологичное производство аммиачной селитры

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Во вторник, 5 сентября, тольяттинское предприятие химической отрасли ПАО «КуйбышевАзот» открыло новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Она не имеет аналогов в России по единичной проектной мощности, которая составляет 2 300 тонн в сутки. Получаемый продукт позволит удовлетворить потребность российских аграриев в удобрениях. Инвестиции в проект составляют 5 миллиардов рублей.

Проект реализован с применением российских технологий, лицензиаром которых является Государственный институт азотной промышленности. 90% смонтированного технологического оборудования — от отечественных поставщиков, среди которых ООО Завод Химического Оборудования «Заря» (г. Дзержинск), ООО «ТД «Пензенский Завод энергетического машиностроения» (г. Пенза), ООО «УниверсалСтройМаш» (г. Волгодонск), АО «ГИДРОГАЗ» (г. Воронеж), ООО НПО «Юмас» (г.Москва).

«КуйбышевАзот» в последние годы активно развивается. За последние пять лет открылось уже седьмое высокотехнологичное производство благодаря новым идеям, умениям трудового коллектива в буквальном смысле опережать время. Новое производство аммиачной селитры на треть увеличивает мощность выпуска продукции.

Аммиачная селитра, получаемая на новом производстве — одно из самых популярных и востребованных азотных удобрений в российском сельском хозяйстве. Уже производится отгрузка продукции для сельхозпредприятий, ведется отладка технологических режимов. «Основная цель — обеспечение продовольственной безопасности России, самарского региона. Только за последние пять лет потребление минеральных удобрений в области выросло в 2 раза, а задача на ближайшие годы — увеличить еще в два раза. Именно для этого мы инвестируем средства в наше производство», — подчеркнул генеральный директор компании Александр Герасименко.

Проект имеет существенный экологический эффект. Производство соответствует наилучшим доступным технологиям и имеет высокий уровень промышленной и экологической безопасности. «КуйбышевАзот» системно подходит к вопросам экологии, внедряя прогрессивные ресурсосберегающие технологии с уровнем экологической и промышленной безопасности, соответствующих лучшим мировым аналогам.

Важно отметить, что с 2022 года, после прохождения процедуры сертификации, «КуйбышевАзот» получил право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак «Зеленый эталон», правообладателем которого является Министерство сельского хозяйства РФ. Сертификацию прошли все минеральные удобрения, выпускаемые предприятием.

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