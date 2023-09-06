В Пензе реконструировали улицу «40 лет Октября»

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Дорожники закончили работы на финальном этапе масштабного объекта. Проезд по нему уже открыт.

Магистраль соединила несколько быстрорастущих микрорайонов города, обеспечит выход к аэропорту и дополнительный съезд к федералке Р-208 Тамбов — Пенза.

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