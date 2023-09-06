Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

В Пензе реконструировали улицу «40 лет Октября»

 © penza-post.ru

Дорожники закончили работы на финальном этапе масштабного объекта. Проезд по нему уже открыт.

Магистраль соединила несколько быстрорастущих микрорайонов города, обеспечит выход к аэропорту и дополнительный съезд к федералке Р-208 Тамбов — Пенза.

 © sun9-71.userapi.com

 © sun9-58.userapi.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67...94_457259142%2Fwall-67937894_144823

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

дорожное строительство, реконструкция, Пензенская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,