В Пензе реконструировали улицу «40 лет Октября»
Дорожники закончили работы на финальном этапе масштабного объекта. Проезд по нему уже открыт.
Магистраль соединила несколько быстрорастущих микрорайонов города, обеспечит выход к аэропорту и дополнительный съезд к федералке Р-208 Тамбов — Пенза.
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