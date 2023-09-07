ГТЛК поставила 20 автобусов в Омск в рамках нацпроекта БКД

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 20 новых современных автобусов большого класса НЕФАЗ 5299-40-57 для работы на городских маршрутах в Омске.

Техника передана в лизинг местному перевозчику. Все автобусы — низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан и работают на газомоторном топливе.

Поставка проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Ранее в 2021-2022 гг. ГТЛК поставила по программе в Омск 20 автобусов и 62 троллейбуса, по планам нацпроекта в регион должны быть переданы еще 44 автобуса.

Всего по плану БКД на 2023 год ГТЛК поставит 383 ед. пассажирской техники в 13 городских агломераций.