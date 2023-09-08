Первый сельский спортивный кластер создали в приморской Чугуевке по нацпроекту

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Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Чугуевском округе. Объект построили по региональному проекту «Спорт — норма жизни» и национальному проекту «Демография». Теперь заниматься физической культурой и спортом круглый год смогут все местные жители.

Новый ФОК, уже получивший название «Арена Уссури», стал первым спортивным комплексом на территории Чугуевского округа. Рядом с ним расположены ледовая арена «Олимп», открытая в 2010 году, в которой работает филиал Краевой спортивной школы олимпийского резерва, и площадка ГТО, построенная в 2020 году по региональному проекту «Спорт — норма жизни». С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса в Чугуевке появился настоящий спортивный кластер — первый на сельских территориях региона.

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На возведение «Арены Уссури» из федерального, краевого и муниципального бюджетов было направлено около 190 миллионов рублей. На эти средства возвели современное двухуровневое спортивное сооружение. В нем разместились универсальный игровой зал со зрительскими трибунами на 176 мест, борцовский зал, два тренажерных зала, тренерские, раздевалки, душевые и санузлы. Здание построено с учетом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спорткомплекс оснащен новой мебелью и всем необходимым спортивным инвентарем и тренажерами.

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© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

В новом центре планируют проводить тренировки по различным видам спорта — боксу, тхэквондо, кикбоксингу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, бадминтону, волейболу, мини-футболу, баскетболу, теннису, фитнесу, лечебной и адаптивной физической культуре.

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Чугуевские спортсмены уже успели по достоинству оценить новый спорткомплекс. Бронзовый призер первенства России по греко-римской борьбе Дмитрий Ивановский предыдущие годы занимался в спортзале местного дома культуры.

«Уверен, новые условия должны нам помочь — чем качественнее спортзал, тем лучше можно проявить себя на тренировках и на соревнованиях. Раньше в неспециализированном зале было тесновато. Зато сейчас здесь новый тренажерный зал качалка, больше ковров, просторнее и проще работать», — поделился борец.

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru

© sportprimorsky.ru