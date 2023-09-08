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Дорожное строительство

Открыто движение автомобилей по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса

 © www.kremlin.ru

Общая протяжённость вводимых участков автодороги М-12 «Восток» — более 308 километров. Строящаяся магистраль от Москвы до Казани является частью международного транспортного маршрута «Россия» — одного из главных проектов по развитию дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока. С учётом уже открытых в 2022 году отрезков трассы М-12 время в пути от Москвы до Арзамаса сократится с семи до трёх с половиной часов. В свою очередь северное направление Московского скоростного диаметра, проходящего сквозь столицу, соединяет трассы М-12 и М-11.

Открываемый южный обход Арзамаса протяжённостью 9,4 километра снизит нагрузку на улично-дорожную сеть и будет способствовать развитию туризма в Нижегородском и Сарово-Дивеевском кластерах.

Магистраль соединяет четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Она позволяет разгрузить дорожную сеть городов — Балашихи, Люберец, Железнодорожного, Электростали, отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, где наблюдаются крупные заторы движения, соединить Муром и Владимир.
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72217

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автодорога М-12 «Восток»
  • Нет аватара termometrix
    08.09.2318:12:27

    Развитие инфраструктуры — ключевое направление.Поздравляю строителей, специалистов, всех рабочих и представителей администрации!

    #1268370
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      08.09.2319:31:49

      Радуемся вмемте с ними!

      Страна усиливаетсч и развиваеся, прирастая первокласными дорогами!!!

      #1268380
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      08.09.2319:49:45

      В этом году дорога дойдет до Казани, до конца следующего — до Екатеринбура.

      Значит в следующем году можно будет проехать от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга без единого светофора!

      Быть международному дорожному корридору «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока!!!

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:08 08.09.23
      #1268382
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