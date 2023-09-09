На Астраханских верфях ОСК строится 11 судов различного класса и назначения

В настоящее время на астраханских верфях в постройке 11 судов различного класса и назначения, а также модули ледостойкой стационарной платформы для месторождения «Каменномысское-море».

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1200 новых рабочих мест предоставит Южный центр судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) до конца 2024 года для реализации действующих контрактов, а также строительства новых заказов.

«Мы ставим перед собой две очень важные задачи. Во-первых, к следующей навигации сдать суда, которые строились длительное время на наших заводах. Все старые заказы обеспечены контрактами, имеется финансирование в полном объеме. Вторая задача — это успешная реализация новых проектов. Мы строим первые в России контейнеровозы для Каспия. Заключили контракт на серию из шести земснарядов российского проекта, а также в ближайшее время должны приступить к резке металла для передаточного плавучего дока. Это позволит загрузить астраханские заводы на несколько лет, в два раза увеличить штат, создать достойные условия труда и обеспечить конкурентную заработную плату», — отметил генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Анатолий Мишанов.