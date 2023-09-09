ЗАО «Калининское» запустило под Тверью новую высокотехнологичную ферму

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7 сентября официально запустили начавшую работать несколько дней назад в Калининском округе новую специализированную ферму на 500 голов. Компания ЗАО «Калининское» расширяет свои производственные мощности, создавая для животных максимально комфортные условия.

В новом помещении будут находиться 500 нетелей. Для нас важны комфорт для животных и улучшение их содержания. Здесь, к примеру, установлены вентиляторы, которые будут включать в жаркую погоду, здесь комфортные резиновые маты с опилками как подстилка, вода с подогревом на холодный период времени и, естественно, автоматическое удаление навоза", — рассказал заместитель генерального директора ЗАО «Калининское» Сергей Оводков.

Всего на сегодняшний день в поголовье ЗАО «Калининское» 1300 дойных коров. Со старых ферм будут перевозить животных на новую. Средний надой с одной коровы — 33-34 литров в день, общее количество — 44-45 тонн. Сейчас стоит задача повысить надой с одной особи до 36-37 литров.

Месяц назад на предприятии начала работать новая линия по розливу молока и кефира в пластиковые бутылки. Там установлено отечественное оборудование, произведённое в Екатеринбурге. Мощность новой линии — до 3000 бутылок высококачественного молока в час. ПЭТ-бутылки обрабатывают озонированной водой, что позволяют увеличить срок годности молока до 10 суток.

Всего сейчас отгружают молока более 17 тонн в сутки. Показатели планируют увеличить.

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Фото — https://vedtver...ao-kalininskoe/