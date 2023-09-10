В Москве открыто движение по новым дорогам

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Проспект Багратиона

Благодаря открытию дублёра Кутузовского проспекта — проспекта Багратиона — столица получила новую вылетную магистраль

Теперь от делового центра «Москва-Сити» до МКАД можно доехать за 15 минут вместо 45! Кстати, название для новой дороги выбрали сами москвичи, проголосовав на портале «Активный гражданин».

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Проспект Багратиона полностью интегрирован в дорожную городскую сеть. Это новый альтернативный маршрут от федеральной трассы М-1 «Беларусь» до центра столицы. Основной ход магистрали составляет 10 км, а с учетом дополнительных проездов и съездов — 22 км. Во время строительства проспекта Багратиона возвели 17 дополнительных объектов, среди которых эстакады, съезды, путепровод и подземные пешеходные переходы, которые создадут дополнительное удобство для жителей районов Западного округа. Также проведено благоустройство на всех близлежащих объектах. Проспект проходит вдоль маршрута МЦД-1, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

Южный участок МСД

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Москва получила ещё один важный дорожный объект — Московский скоростной диаметр (МСД), который протянулся через весь город на 68 км (по 3 полосы движения в каждом направлении)

Это самый протяженный скоростной диаметр в России. МСД проходит с севера на юг (от магистрали М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым») с выходом на строящуюся высокоскоростную трассу М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань).

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Трасса соединяет Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щёлковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК, МКАД и др. МСД проходит через 48 районов Москвы, в которых проживает 5 млн. человек.

Четвёртый диаметр

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Быстрые «Иволги» — новейшие городские поезда — полетели по МЦД-4 — самому длинному маршруту наземного метро — 86 км. D4 «Калужско-Нижегородский» уникален не только своей протяженностью. Благодаря этому маршруту удалось связать сразу 7 центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Диаметр протянулся с запада на восток столицы, соединив Калужское и Нижегородское направление. Теперь на «Иволгах» можно доехать от Апрелевки до Железнодорожного.

Также МЦД-4 имеет продуманную систему пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. 38 вариантов пересадок позволят жителям Москвы и области выбирать удобные альтернативные маршруты. Сокращенный интервал движения — 5,5 мин. в часы пик — исключает длительные ожидания поездов. Кроме того, отменены дневные перерывы в движении.

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