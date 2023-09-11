ТМХ открыл Центр испытания двигателей на Коломенском заводе
На Коломенском заводе (входит в АО «ТМХ-Энергетические решения») появился новый прозводственно-инфраструктурный комплекс- Центр испытания двигателей (ЦИД).
Торжественное открытие ЦИД состоялось в рамках празднования 160-летия предприятия.
Это самый масштабный проект инвестиционной программы, которая реализуется на предприятии с 2018 года. Общий объем инвестиций ТМХ в строительство центра превышает 3,4 млрд. рублей.
Площадь центра — 8 900 квадратных метров, высота здания — 20 метров. Здесь построены 12 испытательных боксов: восемь стендов для испытания тепловозных дизелей, три — для испытания энергетических и судовых установок с дизелями нового поколения и один — для испытания газонефтяных дизель-генераторов для электростанций.
Каждый стенд находится в отдельном боксе и изолирован противопожарными и шумопоглощающими перегородками. Кабины управления — двухуровневые. На первом этаже расположены шкафы управления, на втором — кабина для наблюдения за работой двигателя. Испытательные стенды оснащены современной автоматизированной системой управления испытаниями, построенной на базе отечественного программного обеспечения.
Рядом с боксами организован участок окраски, где установлены две современные окрасочно-сушильные камеры.
Создание нового испытательного комплекса позволит сократить время на переналадку стендов под разные типы дизелей, снизится уровень шума, повысится уровень пожарной безопасности, культура производства и условия труда персонала.
Начиная с 2018 года на Коломенском заводе реализуется комплексная программа модернизации. Общий объем инвестиций ТМХ в предприятие составил за пять лет более 12,5 млрд. рублей. Было приобретено и установлено около 200 единиц современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, обновлен парк грузоподъёмного оборудования, внедрены энергосберегающие технологии на объектах энергетического комплекса, построен Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ, освоены новые направления деятельности — ремонт тепловозов и дизелей, созданы новые участки производства блоков цилиндров, топливной аппаратуры, организована поточная линия сборки серийных двигателей. В 2023 году инвестиционная программа по техническому перевооружению производства Коломенского завода получила поддержку на федеральном уровне.
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