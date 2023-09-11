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Модернизация

ТМХ открыл Центр испытания двигателей на Коломенском заводе

На Коломенском заводе (входит в АО «ТМХ-Энергетические решения») появился новый прозводственно-инфраструктурный комплекс- Центр испытания двигателей (ЦИД).

 © tmholding.ru

Торжественное открытие ЦИД состоялось в рамках празднования 160-летия предприятия.

Это самый масштабный проект инвестиционной программы, которая реализуется на предприятии с 2018 года. Общий объем инвестиций ТМХ в строительство центра превышает 3,4 млрд. рублей.

Площадь центра — 8 900 квадратных метров, высота здания — 20 метров. Здесь построены 12 испытательных боксов: восемь стендов для испытания тепловозных дизелей, три — для испытания энергетических и судовых установок с дизелями нового поколения и один — для испытания газонефтяных дизель-генераторов для электростанций.

Каждый стенд находится в отдельном боксе и изолирован противопожарными и шумопоглощающими перегородками. Кабины управления — двухуровневые. На первом этаже расположены шкафы управления, на втором — кабина для наблюдения за работой двигателя. Испытательные стенды оснащены современной автоматизированной системой управления испытаниями, построенной на базе отечественного программного обеспечения.

Рядом с боксами организован участок окраски, где установлены две современные окрасочно-сушильные камеры.

Создание нового испытательного комплекса позволит сократить время на переналадку стендов под разные типы дизелей, снизится уровень шума, повысится уровень пожарной безопасности, культура производства и условия труда персонала.

Начиная с 2018 года на Коломенском заводе реализуется комплексная программа модернизации. Общий объем инвестиций ТМХ в предприятие составил за пять лет более 12,5 млрд. рублей. Было приобретено и установлено около 200 единиц современного высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, обновлен парк грузоподъёмного оборудования, внедрены энергосберегающие технологии на объектах энергетического комплекса, построен Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ, освоены новые направления деятельности — ремонт тепловозов и дизелей, созданы новые участки производства блоков цилиндров, топливной аппаратуры, организована поточная линия сборки серийных двигателей. В 2023 году инвестиционная программа по техническому перевооружению производства Коломенского завода получила поддержку на федеральном уровне.
Источник: https://tmholding.ru/media/events/32227.html

модернизация, производство, центр испытания двигателей, Коломенский завод, ТМХ, Коломна
  • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
    11.09.2318:59:48

    А чем этот центр отличается от существовавшего на КЗ «сто лет в обед» ДЭЦ? Или это то же самое, но после реконструкции?

    #1268486
    • Jorjio774 Jorjio774
      11.09.2319:41:32

      "сто лет в обед"

      Вероятно, что этим и отличается. Сто лет назад не было тех направлений деятельности, которые появились сейчас.

      #1268487
      • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
        11.09.2319:51:41

        Каких конкретно?

        В статье написано протри направления: локомотивные, энергетические,судовые ДД. Все три «направления» были «сто лет в обед». Ну разве что окрасочной камеры наверное у испытателей не было    

        А вообще странный человек писал статью.

        построен Инжиниринговый центр двигателестроения

        Центральную столовую переделали под ИЦ. Ну не построили же.

        #1268488
        • Jorjio774 Jorjio774
          11.09.2320:09:49

          А вообще странный человек писал статью.

          Ломать копья друг об друга, тут смысла нет.

          Есть первоисточник этой информации. Насколько человек странный, я сказать не могу.

          Но, если вы владете актуальной информацией, то всегда её можно опубликовать, дополнить существующие заметки и т.д, в конструктивном ключе. Это будет гораздо более полезным, чем вот так вот надрываться. Иначе, это выглядит ещё более странно.   

          #1268489
          • openid.yandex.rukireevvlal kireevvlal
            11.09.2320:28:58

            Ну копья-то вы ломаете. Я, если вернуться к началу, задался лишь вопросом, что за новый испытательный центр якобы построен. Я надеюсь, вы согласны с тем, что построить означает возвести или на новом месте или на месте чего-то старого.

            Визуально новых строений на территории, оставшейся под КЗ, вроде как бы не строилось. Слухов о таковом строительстве тоже не доходило.

            Вот я и попытался уточнить. Я конечно для себя потом по случаю спрошу, но хотелось же ж здесь узнать.

            А что вы понимаете под конструктивным ключом? То что завод реконструируется, видно даже со стороны. Спасибо государству за это. Не будь его программы, шут его знает, может быть сейчас, в разгар СВО, сидели бы без движков для тех же локомотивов, судов и т. п.

            #1268492
            • Jorjio774 Jorjio774
              11.09.2320:35:48

              вроде как бы не строилось. Слухов о таковом строительстве тоже не доходило.

              Я использую доверенный источник. Всё-таки пресс-служба холдинга.

              по случаю спрошу,

              Будет интересно

              Отредактировано: Jorjio774~20:36 11.09.23
              #1268494
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