На Кронштадтском морском заводе заложен технологический понтон KMZ-1.2.22

На Кронштадтском морском заводе (г. Санкт-Петербург) заложен технологический понтон KMZ-1.2.22

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Длина понтона составляет 7 метров, ширина — 4 метра. Водоизмещение — 4,6 тонн. Изготовленному плавсредству надлежит пройти сертификацию в РМРС.

Новый понтон — после завершения постройки и окраски — будет использован в акватории для нужд завода. Теперь у судоремонтников появится возможность проводить различные технические операции с воды на кораблях, стоящих у причальных стенок завода.