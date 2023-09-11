В Амурской области ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1570 коров

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В Ивановском округе Амурской области в эксплуатацию официально введена первая очередь мега-фермы «Луч». Пока на ней заселено 870 коров. До конца текущего года на ферму завезут ещё 600 коров, остальных животных приобретут в 2024 году.

Стоимость первой очереди животноводческого комплекса превышает два миллиарда рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест.

Общая же заявленная мощность комплекса — 2400 голов. При выходе на проектную мощность в хозяйстве будут производить 15,7 тысячи тонн молока в год.

Как рассказал генеральный директор АО «Луч» Владимир Ус, строить животноводческий комплекс начали в марте 2021 года.

«Прошло 2,5 года, и вот в чистом поле появился новый животноводческий комплекс. Мы полностью закончили первый этап строительства и уже начали вторую очередь, ее планируем завершить в следующем году. Купили и завезли на ферму 800 коров. Я считаю, на сегодняшний день это самый современный животноводческий комплекс на Дальнем Востоке», — сказал Владимир Ус.

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