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Для путешественника Свирск интересен тем, что различные декоративные и монументальные объекты, украшающие город, здесь встречаются едва ли не на каждом шагу. По ощущениям, они встречаются даже чаще, чем люди.

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Свирск один из немногих городов, который повторно заслужил моего внимания. Я уже писал о городе в 2015 году.

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Во все времена Свирск относился к числу промышленно развитых городов Приангарья. Сегодня здесь создано пять инвестиционных площадок для организации производственного бизнеса, малых и средних предприятий. В городе строится жилье, офисы, торговые помещения, развивается транспортная инфраструктура. Пожалуй, это единственная территория в Иркутской области, где все промышленные производства сохранили свой первоначальный профиль.

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Основными отраслями городской экономики являются лесоперерабатывающая и электротехническая промышленность, машиностроение. Машиностроением занимаются две компании. Свирский участок РМЗ был создан для обслуживания угледобывающей промышленности Восточной Сибири. Сегодня это многофункциональное предприятие, выпускающее широкую номенклатуру запчастей, изготавливающее нестандартное оборудование. Завод «Автоспецдеталь» специализируется на производстве и изготовлении автодорожных сборно-разборных мостов, востребованных в Бурятии, Якутии, Киргизии, Таджикистане. Предприятие также производит котельное оборудование, базовые вышки операторов сотовой связи, контейнеры для бытовых отходов, вакуумные машины, гидрооборудовани.

Флагманом электротехнической промышленности остаётся ООО «АкТех». Это одно из немногих в России предприятий, которое выпускает всю линейку свинцово-кислотных стартерных аккумуляторных батарей для всех типов легковых и грузовых автомобилей.

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Лесоперерабатывающая промышленность представлена российско-японским предприятием ООО «ТМ Байкал», запущенным в 1991 году. На протяжении многих лет завод остаётся ведущим налогоплательщиком города. Благодаря деятельности предприятия также загружены работой станция Макарьево ВСЖД и речной порт Свирск ВСРП. На протяжении последних пятнадцати лет численность работников стабильно составляет около 500 человек. Основной вид деятельности — изготовление готовой продукции, предназначенной для деревянного домостроения в Японии, и технологической щепы для котельных Свирска.

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Проект комплексного развития прибрежной территории Ангары в Свирске, включая парк культуры и отдыха «Свирская Ривьера», стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

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В 2021 году открылась первая часть парка.

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Проектом было предусмотрено строительство парково-развлекательной территории, спортивной площадки, главной городской площади, а также строительство памятника основателю Свирска Фёдору Черниговскому, ворот со свирскими писаницами и музея 321-й Сибирской дивизии.

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В конце 2022 года прошло торжественное открытие второй части парка Ривьера. Концепция благоустройства была приурочена к году Байкала. На территории площадью около 3 га построили детскую площадку в форме озера, смотровую площадку «Слеза Байкала», скульптуры ветров, фонтан в виде шаман-камня и другие объекты. В планах городской администрации продолжить благоустройство и соединить две площадки Ривьеры.

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Рядом со второй Ривьерой планируется построить бассейн на пять дорожек и стадион «Ангара», включение проектов в федеральные программы значительно ускорит благоустройство парка.

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Есть планы дополнить парк и новыми интересными объектами.

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Свирск не стоит на месте и не перестаёт удивлять новыми идеями и преображениями. Ещё в 2018 году было решено украсить фасады многоквартирных домов по улице Чкалова муралами, что вызвало восторженные взгляды не только свирчан, но и гостей города.

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Теперь граффити в Свирске не только украшают фасады зданий, но и делают этот маленький городок знаменитым во всей Иркутской области. До Иркутска от него 136 км., однако именно он по праву считается центром современного уличного искусства. Вот почему всем стоит посетить Свирск.

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В рамках празднования Года пожарной охраны, объявленного Министерством чрезвычайных ситуаций России, 01.09.2016 г. на территории пожарной части № 110 г. Свирска Черемховского филиала ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» прошла торжественная церемония открытия Сквера пожарным г. Свирска.

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Свирский памятник репрессированным, они трудились на Ангарском металлургическом заводе, производившем мышьяк.

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Свирский мемориал «Память», реконструкцию здесь провели к 70-летию Победы.

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Первый областной фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР» состоялся в Свирске в 2016 году.

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Теперь Свирск стал постоянным местом проведения фестиваля бетонных скульптур. Из областного этот конкурс ваятелей перерос в международный, за Домом культуры вырос целый сквер скульптур, удивляющих своей оригинальностью, фантазией и мастерством их создателей.

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Недавно в Черемховском районе завершили реконструкцию автомобильной дороги, которая ведёт в промышленный Свирск. Введён в эксплуатацию участок Михайловка — Берёзовка протяжённостью 6,4 километра. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за 470 млн рублей. Это завершающий этап реконструкции всей дороги длиной 15,1 километра.

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Раньше дорога была грунтовая, со множеством опасных поворотов, при этом по ней ходили школьные автобусы, много личного и общественного транспорта. Реконструкция прошла в два этапа, её общий срок составил четыре года. Участок, который сейчас ввели в эксплуатацию, идёт от посёлка Михайловка до посёлка Берёзовка. До этого в 2020-2021 годах провели первый этап реконструкции дороги в Свирск — на участке от посёлка Молочное до автодороги Михайловка — Берёзовка. Его протяжённость составляет 8,7 километров. Для того, чтобы его выровнять, специалисты проводили взрывные работы, в некоторых местах глубинка выемки достигала 28 метров.

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В конце 2022 года в Свирске завершён капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина — главной в городе. За время ремонта на участке заменили асфальт, установили ограждение и светофоры, сделали наружное освещение, обустроили тротуары. Такой капремонт на этой дороге проведён впервые за пятьдесят лет. Работы были синхронизированы с благоустройством набережной Ангары по проекту «Свирская ривьера».

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15 июня 2022 года в Свирске 80 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в очереди на обеспечение жильем, получили ключи от новых квартир. Все квартиры имеют чистовую отделку, сантехническое оборудование, также жильцам будет предоставлена в пользование электрическая плита. Контракты для приобретения 75 жилых помещений из 80 были заключены в 2022 году, ещё пять квартир министерство приобрело в областную собственность по контрактам 2023 года.

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Строительством таких домов занимается Свирский завод малоэтажного домостроения, запустивший производство весной 2021 года. Завод блочных конструкций проектирует, производит и строит дома из армированных полистиролбетонных стеновых панелей.

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Инновационная технология строительства позволяет разрабатывать и воздвигать дома из полистиролбетонных панелей по индивидуальным проектам всего за 14 дней! Дома отвечают требованиям сибирского региона — они сейсмоустойчивые и энергосберегающие.

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В Свирске сносят ветхие дома, а на освободившейся территории начали строить четыре новых.

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На сегодняшний день площадь аварийного жилого фонда в городе составляет 6000 кв.м. До конца этого года в Свирске будет введено в эксплуатацию четыре дома на 70 квартир, 183 человека получат ключи от нового жилья. Город достиг отличного результата по выполнению федеральной программы расселения.

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Новые КОС глубокой биологической очистки, построенные в Свирске в 2021 году, рассчитаны на 3 тыс. куб. м в сутки.

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Новые очистные сооружения рассчитаны на очистку 3 тысяч кубометров в сутки. Здесь предусмотрена и своя лаборатория. В Братское водохранилище теперь сбрасываются очищенные стоки. Стоимость строительства очистных — более 500 миллионов рублей.

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1 сентября 2020 года в Свирске открылась новая школа на 250 мест.

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А годом ранее новый детский сад на 240 мест.

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В свирской школе № 3 завершился капремонт. Вшколе заменили кровлю и окна, обновили фасад. В рамках второго этапа капитального ремонта отремонтировали системы водоснабжения и канализации, вентиляции, отопления, установили охранно-пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом, провели ряд других работ, а в 2024 году отремонтируют школьный стадион.

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Через капитальный ремонт прошла и школа № 2.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

В Свирске открыли первый в стране музей мышьяка. В 2016 году проект по созданию экспозиции «Ликвидация» получил грант конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире».

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Экспозиция состоит из пяти частей. В первом зале представлена история применения мышьяка как яда: фигуры знаменитых отравителей эпохи позднего Средневековья. Второй зал — лаборатория с научной информацией о химическом элементе, его соединениях, сферах применения. В третьем зале музея отражены история Ангарского металлургического завода и процесс производства триоксида мышьяка. Четвёртый зал — история ликвидации остатков завода и отходов производства.

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Пятый зал Музея мышьяка не имеет какой-либо определённой темы, а является местом, в котором посетители музея могут между собой обсудить увиденные экспонаты и историю мышьяка.

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Музей будет интересен туристам, это новый объект показа промышленного туризма. В Иркутской области есть потенциал развития этого направления туризма. Так, на семи предприятиях региона разработаны экскурсионные программы для туристов. В Братске возможно посетить производственные площади группы компаний «Илим», Братский алюминиевый завод, в Иркутске — музей Иркутской гидроэлектростанции и музей корпорации «Иркут», в Ангарске — фабрику мороженого «Ангария» и хлебозавод «Каравай». Также организована автобусная экскурсия «Свирск без мышьяка».

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Во время автобусной экскурсии «Свирск без мышьяка» туристов не покидает чувство светлой зависти. Можно просто восхищаться тем, как жители этого, пусть совсем маленького, лишь 13-тысячного городка, по-настоящему его любят. Как вместе с мэром, администрацией города стараются, стремятся сделать лучше, краше, как креативят, ищут, находят и участвуют в областных и федеральных программах. И многое у них получается. Например, в Свирске сохранено и работает единственное до недавнего времени в Приангарье колесо обозрения, набережная Ангары вдоль парка благоустроена. А сколько в самом парке интересных аттракционов!

© www.ogirk.ru

С каждым визитом в Свирск видно, как много делается в городе. С таким подходом, который демонстрирует Администрация города, становится понятно, что предстоит сделать ещё больше. Меняется облик города, он в полной мере становится «городом для жизни».

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Все проекты, которые здесь задумали, безусловно заслуживают реализации. Не всё можно сделать за счёт городского бюджета, сюда надо привлекать областные и федеральные средства, и в этом Правительство Приангарья намерено содействовать администрации города.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Любовь к родному городу выглядит так, как сегодня выглядит Свирск. Она такая же бесконечная, как и планы по благоустройству. Все это для того, чтобы сделать для жителей город краше и комфортнее. А когда наша малая родина такая красивая, мы будем её защищать, и мы никому её не отдадим,

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© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

Читайте прошлую главу о маленьком сибирском городке («Свирск — город привлекательный для жизни «), две части о не менее благополучном соседнем Черемхово («Черемхово — возрождение города », «Малые города Приангарья (часть 1) «), а также о Байкальске и Усолье-Сибирском , тоже избежавшим экологической катастрофы.