© gorod-baikalsk.ru

В конце 2021 года утверждён стратегический мастер-план Байкальска и бывшей промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Будучи совместным проектом Правительства России, ВЭБ.РФ, Иркутской области и Байкальского муниципального образования, документ разработан сообща всеми участниками городского развития (жителями, властью, бизнесом) и учитывает все их интересы. Мастер-план призван обеспечить новый современный вектор развития Байкальска, повышение качества жизни местных жителей, формирование цифровой экономики, обеспечение инвестиционной и туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии территории.

© gorod-baikalsk.ru

Байкальск — небольшой город на берегу озера Байкал в Иркутской области. Он из тех, которые называют моногородами. Появился город в 1961 году как посёлок рабочих Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Это удивительно красивое место, рядом несколько заповедников и горнолыжный курорт, а озеро Байкал в черте города. И быть бы Байкальску ещё одной всероссийской здравницей по образу и подобию Сочи, но бремя моногорода давит на него тяжёлым грузом. Город печально известен на всю страну БЦБК, который после закрытия в 2013 году оставил «в наследство» не только миллионы тонн отходов, разрушенную экономику, но и тысячи безработных жителей. Такой образ Байкальску не к лицу.

© gorod-baikalsk.ru

Изменить ситуацию призван комплексный план развития города, который профессионалы называют мастер-планом. Мастер-план предполагает реализацию более 300 проектов и мероприятий с горизонтом планирования до 2030 и 2040 годов, в том числе строительство жилья и гостиниц, возведение коммерческих, социальных и спортивных объектов, создание современных общественных городских пространств и развитие инфраструктуры.

© gorod-baikalsk.ru

Согласно плану Байкальск в 2040 году — это:

- Перспективный город, где для молодёжи гарантировано не только качественное образование, но и трудоустройство с достойными зарплатами;

— Комфортный город с компактной, сомасштабной человеку застройкой, разнообразными общественными пространствами, которые делают его удобным и комфортным для проживания;

— Гостеприимный город с высоким качеством и разнообразием сервисов для туристов;

— Экологичный город, где на первый план выдвигаются вопросы защиты окружающей среды, снижения негативного влияния на неё человека;

— Энергоэффективный город, где модернизация инженерной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий обеспечивает сокращение расходов на обслуживание городских систем и снижает негативное воздействие на окружающую среду;

— Безопасный, открытый и цифровой город, где автоматизация процессов управления городским хозяйством не только обеспечивает комфорт и спокойствие для жителей и туристов, но и становится точкой притяжения для инвесторов, драйвером инновационного развития городской жизни и экономики.

© gorod-baikalsk.ru

Вредный комбинат в Байкальске закрыли, но экологическую проблему это не решило. Комбинат оставил после себя целый комплекс проблем: полигоны токсичных отходов, старую электростанцию, грязную во всех смыслах территорию. Пока комбинат работал, токсины не утилизировались и понемногу просачивались в озеро Байкал. По официальным данным, в 14 картах-накопителях, глубина каждой из которых около семи метров, хранится более 6,2 миллиона кубических метров отходов.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Ликвидацией накопленного вреда в Байкальске занимается Федеральный экологический оператор — Госкорпорация «Росатом». В 2021 году в этом направлении сделан важный шаг. Выполнены первоочередные мероприятия по понижению надшламовых вод в картах полигонов «Солзанский» и «Бабхинский». Это позволило предотвратить угрозу загрязнения Байкала отходами БЦБК. Из проблемных карт-накопителей удалено более 89 тысяч кубических метров надшламовых вод. Уже завершены инженерные изыскания, продолжается проектирование работ по ликвидации накопленного вреда, ликвидация полигонов должна быть завершена в 2024 году.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Мероприятия по развитию города фактически начались в 2021 году с подготовки бывшей промплощадки БЦБК, которая и должна во многом стать основным драйвером проекта: она должна трансформироваться в современный район Байкальска и место реализации передовых проектов развития.

© gorod-baikalsk.ru

Планируется, что некоторые здания и сооружения будут использоваться в дальнейшем, сохраняя наследие индустриального прошлого. Большая же часть подлежит сносу и редевелопменту. Сумма контракта составила 190 млн руб., срок окончания работ — третий квартал 2022 года. Согласно техническому заданию, исполнитель в несколько этапов произведет снос зданий и сооружений, включая рекультивацию и благоустройство земель общей площадью порядка 230 га.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Однако, важно не только ликвидировать источник опасности, но и создать на месте бывшего комбината новое производство, которое бы способствовало развитию Байкальска. Так, компания En+ Group предложила в рамках стратегического мастер-плана по развитию Байкальска построить на месте БЦБК Международный центр водных ресурсов.

© gorod-baikalsk.ru

Проект предполагает строительство экологического производства бутылированной воды, создание научно-образовательного и туристического кластера на берегу Байкала.

© gorod-baikalsk.ru

Основой центра, по задумке компании, станет научно-исследовательская база. Она включает в себя места временного размещения участников различных экспедиций, склад экспедиционного оборудования, лабораторию гидрохимического анализа воды и исследований содержания микропластика, собственный водный транспорт для целей экспедиции и прочего.

© gorod-baikalsk.ru

В рамках центра водных ресурсов планируют открыть и тематический музей, посвященный воде Байкала, который будет способствовать воспитанию бережного отношения к водным ресурсам и формированию экологической культуры.

© gorod-baikalsk.ru

БАЙКАЛ.ЦЕНТР, ставший летом 2021 года собственником имущества ОАО «БЦБК», уже завершает первый этап ремонтных работ зданий и сооружений трубной галереи между главным корпусом комбината и ТЭЦ, ремонт кровли АБК БЦБК и ограждающих конструкций. Проводимые ремонт и восстановление являются частью целого комплекса работ по очистке, рекультивации и подготовке территории бывшей промплощадки БЦБК к реализации перспективных проектов развития — в соответствии с мастер-планом города Байкальска.

© gorod-baikalsk.ru

В 2021 году в Байкальске начали работы по благоустройству центра города по проекту под названием «Байкальск — город для жизни на берегу Байкала. Реконцепция главного общественного пространства города стала победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах в 2020 году.

© gorod-baikalsk.ru

По проекту приведут в порядок три гектара территории, это две главные площади города — центральная и торговая. Центральная площадь должна стать наиболее удобной для семейного отдыха горожан и досуга молодёжи, здесь будут проходить основные массовые мероприятия. Также задача этой территории — встречать туристов, знакомить гостей с историей и уникальностью Байкала. Для этого возводят стационарную сцену, деревянный амфитеатр, который будет служить местом для общения и отдыха горожан. Для туристов и гостей города планируется возведение познавательного маршрута «Волна Байкала»: на асфальте нанесут линию в виде волны, двигаясь по которой туристы смогут увидеть информационные стенды и скульптурные фигуры животных и рыб, обитающих в озере. Особенно комфортной прогулку сделают небольшие навесы, защищающие от солнца и украшенные цветными стёклами для особой игры света на дорожках. Предусмотрены места для размещения ярмарок и павильонов с едой. Для детей возведут площадку в сибирском стиле, рядом установят семейное кафе. Для тех, кто любит проводить время активно, разместят спортивные объекты под открытым небом: скейтпарк для подростков, уличные воркаутплощадки и деревянные настилы для групповых занятий спортом и танцев.

© gorod-baikalsk.ru

Недалеко от Центральной площади разместится уникальное Торговое пространство, именно эта локация пользуется наибольшей популярностью не только у жителей города, но и у туристов — единственное место для покупок, в том числе и уникальной байкальской продукции: хлеба на закваске из сибирского зерна и байкальской воды, кедровых орехов, клубники, байкальских трав, мясной и молочной продукции от бурятских фермеров. Торговые павильоны и рыночные ряды будут перемежаться с зонами отдыха — приподнятыми цветниками с лавочками по периметру, отдельно стоящими скамьями в тени деревьев.

© gorod-baikalsk.ru

В октябре 2021 года в Байкальске открыли новый автомобильный мост через реку Солзан. Старую переправу смыло паводком в 2019 году.

© gorod-baikalsk.ru

В городе уже ведётся строительство многофункционального культурного центра с кинозалом. В двухэтажном здании площадью 1,3 тыс. кв. будет расположены творческие мастерские, классы для кружковых занятий, зрительный зал с вместимостью более ста мест.

© gorod-baikalsk.ru

Развитие туризма в Иркутской области стоит в информационной повестке уже не первый год. Власти, общественность и бизнес уже давно обсуждают планы по созданию в регионе качественной инфраструктуры, которая позволит увеличить турпоток в регион. Один из таких проектов в Байкальске намерено воплотить в жизнь ВЭБ.РФ. Корпорация развития планирует построить на территории бывшего БЦБК курорт с современным санаторно-курортным комплексом, несколькими отелями, дайвинг-центром и другими объектами. На эти цели планируется направить десятки миллиардов рублей. По мнению некоторых федеральных и региональных экспертов, благодаря реализации настолько масштабного проекта Иркутская область вполне может стать ведущим туристическим центром России.

© gorod-baikalsk.ru

Довольно давно Байкальск стал точкой притяжения для туристов. Здесь мягкий климат с тёплыми и малоснежными зимами, чистый воздух, живописные горные виды. Ещё в советское время Байкальск был базовым лагерем для горных туристов, отправляющихся в походы по Хамар-Дабану или на сплавы по рекам. А в начале 90-х годов сюда пришёл горнолыжный спорт. Сейчас здесь работает горнолыжный курорт «Гора Соболиная», который соперничает с «Шерегешем» в Кемеровской области и «Красной поляной» в Сочи. Наивысшая отметка Соболиной — 1004 м. над уровнем моря, общая протяжённость спусков — более 15 км. Здесь — 12 сертифицированных трасс разной сложности.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

После закрытия БЦБК в Байкальск стали приезжать не только спортсмены и горные туристы, но и просто любители природы. Причина та же — мягкий климат и красота Байкала. Береговая линия в городе — около 20 км., на ней есть и набережная, и пляж, и смотровая площадка, и пикниковые зоны.

© gorod-baikalsk.ru

Байкальск — промышленный город, поэтому здесь нет интересной архитектуры, только типовая застройка и частные дома. Но с развитием туризма в городе начали появляться арт-объекты, а невероятные урожаи клубники привлекают в город жителей всего Приангарья.

© gorod-baikalsk.ru

А вот вокруг Байкальска — много интересного: скала-останец Чертов палец и долина реки Солзан, реликтовый лес и озёра на реке Снежной, туристические маршруты на пик Порожистый, пик Бабха, пик Черского, Байкальский государственный заповедник и Тункинский национальный парк, Соболиные озёра и озеро Сердце.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Разумеется не могли не затронуть вопрос развития Кругобайкальской железной дороги. Архитектурно-градостроительная концепция уже готова. В итоге КБЖД должна стать действительно современным туристическим комплексом, оснащённым по последнему слову техники.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

«Гранатовый пляж». Ещё одной достопримечательностью Байкальска является «Гранатовый пляж». Название пляж получил из-за цвета песка. Оказывается, в нём содержится природный минерал граната альмандин, имеющий красноватый оттенок. Ширина пляжа — 5 метров, а протяженность — несколько километров. Во время заката пляжный песок имеет насыщенный неповторимый оттенок. Кроме того, при содержании в песке граната альмандина, обнаружены его целебные свойства. На уникальный пляж ежегодно приезжают тысячи туристов.

© gorod-baikalsk.ru

Фестиваль клубники. Летом, в июле месяце, в Байкальск на фестиваль клубники съезжаются отдыхающие издалека. Принимают участие в фестивале как взрослые, так и детские музыкальные коллективы. Длится празднество всего несколько дней. В его программе — конкурсы на самые вкусные и красиво оформленные блюда из спелой клубники. Гостям предлагается дегустация пирогов и пирожных, тортов и десертов, приготовленных с использованием клубники.

© gorod-baikalsk.ru

В 2018-2019 гг. в рамках проекта «Городская среда» прошла масштабная реконструкция территории мкр. Гагарина, расположенная возле спортивного комплекса «Байкал». На Фестивальной площади установлены современная сцена, стела «Я люблю Байкальск», светодинамический фонтан, лавочки, освещение, урны, заасфальтированы тротуары.

© gorod-baikalsk.ru

Фестивальная площадь — это центр притяжения горожан и гостей города в самые большие праздники: День города, Клубничный фестиваль, Новогодние и Рождественские гуляния.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Мастер-план Байкальска является по-настоящему комплексным документом развития, затрагивающим все сферы городской жизни и экономики. Теперь предстоит большая работа по трансформации моногорода в цветущее, привлекательное и комфортное место для жизни, самореализации и отдыха.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Байкальск, являясь местом с уникальным климатом и географическим положением, с неповторимой природой на берегу великого озера, может занять достойное положение на карте самых привлекательных и комфортных мест в России. И это в первую очередь должно выражаться в повышении благосостояния жителей Прибайкалья.

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

© gorod-baikalsk.ru

Мастер-план сформировал новый амбициозный вектор развития территории Байкальска.Сейчас Правительство, инвесторы и жители Байкальска постепенно переходят от этапа разработки мастер-плана к этапу сложной и кропотливой, но крайне интересной работы по его реализации. Изменения будут видны уже в ближайшее время…

© gorod-baikalsk.ru

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

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