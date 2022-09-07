Усолье-Сибирское: шаги обновления

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Вот и настало время рассказать о моей родине — Усолье-Сибирском. Город сегодня известен на всю страну, ведь его проблемы с 2020 года решают Президент и Правительство России.

Усолье-Сибирское — один из крупнейших городов Восточной Сибири. Ранее город был известен на весь СССР как город химиков, машиностроителей, фармацевтов и солеваров. После закрытия в 2014 году градообразующего предприятия «Усольехимпром» он превратился в зону экологического бедствия. Накопленные за десятилетия деятельности комбината отходы химического производства стали смертельно опасными для населения и окружающей природы. Из-за опасности вредных утечек в городе был введен режим ЧС федерального масштаба, а для ликвидации загрязнений и проведения экологического мониторинга были направлены специалисты Росатома, Минобороны, МЧС и Росприроднадзора.

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Усолью-Сибирскому более 350 лет, город расположен в 67 километрах от Иркутска. В 1669 году братья Гавриил и Анисим Михалевы обнаружили на безлюдном берегу Ангары соляной источник, который в корне менял ценность территории. Соль в те времена была намного ценнее, именно солеварница Михалёвых позволила разрастись на берегах Ангары большому городу, каковым стал Иркутск через два десятка лет. Солеварня была источником жизни для переселенцев в Сибирь и стала первым промышленным центром Восточной Сибири, к концу XIX века густонаселённая Ангарская пашня позволила начать здесь индустриализацию.

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Бурное промышленное развитие города продолжилось при советской власти, строившей здесь завод за заводом. В 1925 г. Усолье стало городом, а в 1940 г. наименование города приняло современное наименование с приставкой Сибирское для исключения путаницы с Усольем Пермским. В 1933-36гг. (завод этиловой жидкости) и 1941 г. (хлорный завод) в Усолье построили крупное химическое предприятие «Химпром» (позднее ООО «Усольехимпром»). Комбинат стал градообразующим предприятием, являясь при этом одним из лидеров химической промышленности в СССР, — здесь трудилось до 12 тысяч человек, общий объём произведенной продукции составил более одного миллиарда тонн. При этом основная номенклатура выпускаемой продукции, исходного сырья, отходов производства относилась к особо опасным веществам, технологией ртутного электролиза из соли получали хлор, использовавшийся для производства бытовой химии в Усолье и на химических предприятиях Саянска (поливинилхлорид) и Ангарска. На Усольехимпроме производили ацетилен, дихлорэтан, синтетические смолы, лаки, металлический натрий и множество других веществ.

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Проблемы на предприятии начались в начале 1990-х годов, производство сворачивалось, а цеха закрывались. В 2014 году «Усольехимпром» окончательно был признан банкротом. После ликвидации комбината объекты со специализированным оборудованием, трубопроводы, накопители химических отходов, специализированная железнодорожная станция, а также ёмкости с остатками продуктов химического производства были брошены и должным образом не охранялись и не контролировались.

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Общая площадь загрязнения составила более 600 гектаров, на которых расположены 300 промышленных объектов: цеха, здания, сооружения, наземные и подземные коммуникации, коллекторы. Крупный очаг загрязнения образовался в бывшем цехе ртутного электролиза, заводские корпуса, почва и подземные воды по всей территории комбината были пропитаны опасными веществами. В 2018-2019 годы из-за разгерметизации емкостей (четыреххлористый кремний) и скважин с отходами производства (эпихлоргидрин) опасные химические вещества начали поступать в атмосферу.

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В итоге общий размер территорий, подвергшихся химическому загрязнению, составил около 20 квадратных километров, а промышленная площадка в Усолье-Сибирском три года назад была признана всероссийской территорией экологического бедствия. После того как по распоряжению Правительства России единым исполнителем работ на промышленной площадке усольского «Химпрома» определено предприятие Госкорпорации «Росатом» — «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), началась первоочередная работа по ликвидации наиболее сложных объектов.

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За 2020-2021гг. неотложные работы завершены. Уже приведены в безопасное состояние и перезатарены 17 аварийных ёмкостей большого объёма, содержащих токсичные вещества. Завершён демонтаж наземной части и фундаментов цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения окружающей среды ртутью. По периметру здания цеха установлена противофильтрационная завеса, проведена демеркуризация наиболее загрязненных демонтированных строительных конструкций. Кроме того, ликвидировано 12 скважин рассолопромысла с накопленными отходами, находящимися в непосредственной близости от города. Локализована нефтяная линза, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы стока нефтепродуктов в Ангару.

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По итогам выполнения первоочередных мероприятий по приведению в безопасное состояние объектов завода в городе отменён режим чрезвычайной ситуации

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На втором этапе на промплощадке Усольехимпрома начался демонтаж зданий и сооружений, который идёт по комплексному проекту рекультивации территории. В рамках госконтракта предстоит демонтировать 204 здания с общим объёмом строительных конструкций более 3 млн куб. метров. До конца 2022 года будет демонтировано 125 зданий, остальные в 2023 году.

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5 сентября 2022 г. начался третий этап, когда на территории промплощадки бывшего «Усольехимпрома» заложили первый камень и памятную капсулу в честь начала строительства экотехнопарка «Восток».

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В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области, представитель Госкорпорации «Росатом», мэр города Усолье-Сибирское и депутаты Государственной думы.

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Производственно-технический комплекс «Восток» создается в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология». Всего на территории России будет построено семь таких экотехнопарков. Первые четыре создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три будут построены с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях. Начало строительства экотехнопарка «Восток» — знаковое событие для города, области и страны. Это практическая реализация Указа Президента Российской Федерации по достижению национальной цели создания комфортной и безопасной среды для жизни людей.

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Работы по строительству экотехнопарка в Усолье-Сибирском должны быть выполнены до конца 2024 года. Основная специализация будущего экотехнопарка — обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов посредством демеркуризации. Продуктами такой переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. Задача экотехнопарка не просто переработать накопленные и поступающие отходы, а обеспечить максимальное извлечение полезных компонентов для последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Производство позволит переработать отходы, накопленные на территории усольского «Химпрома», на это понадобится 10-15 лет. Затем «Восток» будет заниматься отходами I и II классов опасности других промышленных предприятий Иркутской области.

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Экотехнопарк «Восток» — это не только развитие города с точки зрения промышленного потенциала, но и создание 1000 новых рабочих мест, а также реализация социальных и научно-образовательных проектов. На данной территории будет создан современный промышленный кластер — Федеральный центр химии. Это совместный проект Госкорпорации «Росатом», Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН и Центра Стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке региональной и муниципальной власти.

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Недавно в городе открылся «Кванториум».

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В 2017 году на части неиспользуемых территорий завода «Усольмаш» был организован Индустриальный парк «Усолье-Промтех». В реконструкцию и ремонт помещений было вложено около 200 миллионов рублей, сейчас здесь 20 резидентов. Раньше арендаторов отпугивал статус ЧС, но теперь всё должно измениться, здесь есть ещё 30000 м2 свободных производственных площадей и 40 га под застройку.

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Развивается и сам город, в котором в котором сейчас проживает около 76 тысяч жителей. Так, по поручению Президента Правительство России совместно с Росатомом и администрацией города разработали долгосрочный план социально-экономического развития Усолья-Сибирского, где предусмотрели вопросы формирования комфортной городской среды, внедрения цифровых технологий, обеспечения экологической безопасности территории. Согласно этому документу, в городе также будут реализовываться инвестиционные проекты, направленные на развитие ТОР, химического, биотехнологического, фармацевтического и лесопромышленного кластеров. В городе действует территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и согласно последнего решения Правительства РФ её действие продлено до 2028 года, здесь уже зарегистрировано 12 резидентов.

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Усолье-Сибирское не забывает своего прошлого и в этих целях здесь запущен фотопроект «Архитектура „Химпрома“» целью которого является запечатлеть цеха и здания бывшего градообразующего предприятия перед ликвидацией. По итогам проекта будет сформирован фотобанк, все работы будут переданы в Усольский краеведческий музей.

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Главный инвестиционный проект города - строительство «Обхода Усолья-Сибирского и Тельмы».

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Трассу в объезд г.Усолья-Сибирского и п.Тельма начали строить в 2019 году. Длина обхода составит 42,6 километра, планируется создание дороги первой категории с интенсивностью движения до 30 тысяч автомобилей в сутки. Расчётная скорость движения — около 100 километров в час, стоимость строительства 16 миллиардов рублей. Дорожники построят пять путепроводов, пять мостов, два надземных пешеходных перехода, три многоуровневые развязки и три развязки в одном уровне.

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В настоящее время автомобилисты вынуждены ехать через город, по трассе, проходящей через Усолье-Сибирское, ежедневно передвигается около 20 000 машин.

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В районе посёлка Белореченского дорожники строят путепровод через железнодорожные пути.

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Один из важных этапов проекта — монтаж пролётных соединений мостового перехода через реку Биликтуйка. Движение там будет осуществляться в двух направлениях. Ширина проезжей части в каждом случае составит 7,5 метров.

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Дорога как минимум на час сократит время в пути. Обход Усолья-Сибирского и Тельмы станет продолжением обхода города Ангарска. Таким образом участок от поселка Мальта до Иркутска будет четырёхполосным.

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На данный момент уже устроено 30 километров земляного полотна, построено пять мостов, два путепровода и пешеходный переход.

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В текущем 2022 году на объекте планируют выполнить земляные работы в объеме 903 тыс. кубометров. Сейчас техническая готовность объекта составляет 40%, на некоторых участках уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

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Остров Варничный после благоустройства стал своего рода новой фишкой, достопримечательность города. Территория ориентирована не только на прогулки, но и на платные развлечения, ведутся переговоры с представителями бизнеса для дальнейшего развития парковой зоны.

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На острове установлен уникальный объект — соляная градирня. По периметру градирни подаётся и распыляется рассол. Вдыхая соляной аэрозоль посетители арт-объекта оздоравливаются.

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Соляной источник, который в 1669 году обнаружили основатели города.

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Узнать, как же в Усолье-Сибирском производят соль можно по этой ссылке.

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Первый в Иркутской области жилой комплекс начали строить в Усолье-Сибирском по механизму комплексного развития территорий. По утверждённому плану, здесь будет построено 35 четырёхэтажных домов, куда переедут жители 40 аварийных домов. Новый жилой комплекс будет расположен на участке в границах улиц Коростова, Сеченова, Ватутина, Стопани. Первую блок-секцию планирует вести в эксплуатацию в марте 2023 года, к 2024 году здесь появится 11 многоквартирных жилых домов. В результате в три этапа будут расселены 7,45 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. На этапе 2022-2023 гг. будет расселено 4,9 тыс. кв. метров, на этапе 2024 года — 2,55 тыс. кв. метров аварийного жилья. Право на реализацию комплексного развития территории (КРТ) получила компания «Строительная корпорация» из Иркутска. На данной территории, площадь которой превышает 11 га, возможно построить более 45 тыс. кв. метров жилья.

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Улицы города заиграли новыми красками, только в 2022 году в Усолье ремонтируют 33 дома.

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В ближайшее время в Усолье-Сибирском будут отремонтированы три школы. Мероприятия проходят в рамках исполнения народной программы партии «Единая Россия». Школа готовится к сдаче, школы №№ 13, 16 готовятся к вступлению в программу ремонта образовательных учреждений.

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Капитальный ремонт школы № 6, проводимый за счет средств федерального бюджета, идет с опережением графика. Школа изменилась до неузнаваемости, в целом работы уже завершаются. Помимо федеральных средств, были выделены еще и региональные — на благоустройство школьного стадиона дополнительно направлен 21 млн рублей.

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В 2022 году в Усолье-Сибирском в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» проведут ремонт детского сада № 22. Будет заменена система водоснабжения, водоотведения, окон, ограждения территории и проведут работы на фасаде здания.

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В конце 2021 года начался ремонт детского стационара Усольской городской больницы. Всего из федерального и областного бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения сюда направят 143 млн рублей. На сегодня выполнены демонтажные работы, а также общестроительные работы по устройству кровли и полов, устройство вентиляционных коробов, монтажные работы теплового пункта, прокладка канализации, ведутся работы по прокладке трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, электромонтажные работы. К концу 2023-го учреждение примет пациентов. В детском стационаре больницы ежегодно медицинскую помощь получают более 12 тыс. детей.

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Сегодня в городе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идет ремонт городских улиц: расширяется проезжая часть, строятся пешеходные тротуары.

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В 2022 г. в Усолье-Сибирском началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Его площадь в типовом исполнении будет 1759 кв. метров. Стоимость объекта 223 млн рублей. В ФОКе предусмотрен большой зал для занятий футболом, волейболом, раздевалки, душевые, кабинет медицинского работника, современный тренажерный зал. Планируется, что там также будут заниматься теннисисты. Завершить объект планируется в следующем году.

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В 2018 в Усолье-Сибирском отремонтировано футбольное поле стадиона «Химик», а совсем недавно завершилась реконструкция трибун и здания стадиона.

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Важно отметить, что Усолье-Сибирское — уже не болевая точка на карте региона, из депрессивного и экологически неблагополучного он превращается в город с промышленными перспективами. Правительство Иркутской области пытается создать такие условия, чтобы люди не уезжали из города, а связывали с ним своё будущее.

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В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

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