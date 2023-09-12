Начаты отгрузки гелия с первой технологической линии производства на Амурском ГПЗ

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«Газпром» запустил в коммерческую эксплуатацию две технологические линии и начал отгрузки гелия с первой технологической линии производства этого продукта на Амурском ГПЗ на гелиевый хаб в Приморском крае.

Амурский ГПЗ расположен в районе города Свободный Амурской области. После запуска он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по газопроводу «Сила Сибири».

«Амурский ГПЗ — он у нас и действующий, и строящийся. Две технологические линии газоразделения введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа 2023 года. Мы запустили одну технологическую линию производства гелия. Первая партия гелия 5 сентября ушла с завода на гелиевый хаб»,

— сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме.

Амурский ГПЗ.

Строительство Амурского ГПЗ в районе г. Свободный Амурской области ведется с октября 2015 г. в рамках реализации Восточной газовой программы Газпрома.Амурский ГПЗ обеспечивает переработку многокомпонентного газа Иркутского и Якутского центров газодобычи.

Проектная мощность переработки составляет 42 млрд м3/год природного газа (6 линий по 7 млрд м3/год каждая).

С каждыми 2 технологическими линиями ГПЗ связана 1 линия производства сжиженного гелия мощностью 2 млн м3/год гелия.

Для доставки гелия потребителям в ТОР Надеждинская Приморского края создан Гелиевый хаб, через который сжиженный гелий в изотнрмических контейнерах с Амурского ГПЗ отправляется в порты Приморского края для дальнейшей отправки потребителям.

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