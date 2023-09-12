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Авиация

ТВ7-117СТ-01: улучшение эксплуатационных характеристик двигателя

Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростеха) получило от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) одобрение главного изменения в конструкцию перспективного самолетного двигателя ТВ7-117СТ-01.

 © www.uecrus.com

Согласно документу, разрешена эксплуатация силовой установки на высоте до 7600 метров.

«Мы ведем планомерную работу по улучшению эксплуатационных характеристик двигателя для того, чтобы он успешно прошел необходимые испытания. В этой программе активное участие принимают разработчики самолета из Объединенной авиастроительной корпорации, а также отраслевые институты, такие как ЦИАМ им. П.И. Баранова. Одобренные изменения являются очередным этапом плана по улучшению характеристик не только ТВ7-117СТ-01, но и всего семейства ТВ7-117, которое на сегодняшний день включает вертолетный ТВ7-117 В для Ми-38 и ТВ7-117СТ-02 для регионального самолета «Ладога», — подчеркнул генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 был сертифицирован Росавиацией в декабре 2022 года, в этом году в планах летные испытания, а в будущем состоится предсерийный выпуск шести новых двигателей на три самолета для обеспечения программы Ил-114-300.

ТВ7-117 — семейство двигателей для вертолетов и региональных самолетов. Силовые установки изготавливаются с применением современных материалов, сплавов и покрытий и включают в себя все последние достижения мирового двигателестроения, такие как использование цифрового двойника и аддитивных технологий.

Справка:

АО «ОДК-Климов» — предприятие двигателестроительной отрасли, занимается разработкой, производством газотурбинных двигателей и систем автоматического управления для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро серийного сопровождения, современную производственную, высокотехнологичную испытательно-исследовательскую базы, сервисные центры. АО «ОДК-Климов» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Источник: https://www.uecrus.com/press/rosavi...tatsii-dvigatelya-odk-tv7-117st-01/

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