В рамках международной выставки Comtrans 2023 «КАМАЗ» презентовал новинку в сегменте пассажирского транспорта — автобус среднего класса КАМАЗ-4290.

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Заняв лидирующую позицию на рынке автобусов большого класса и электробусов, компания нацелена на новые сегменты и предлагает российским потребителям автобус среднего класса КАМАЗ-4290.

Над его созданием инженеры компании работали несколько лет, изучая лучшие практики, с расчётом на то, что новинка от «КАМАЗа» должна превосходить по потребительским свойствам рыночные аналоги. Автобус КАМАЗ-4290 разработан на собственной платформе, а не является укороченной версией автобуса большого класса. Такой подход положительно отразился на внешнем облике автобуса и позволил подобрать оптимальную агрегатную базу для транспортного средства длиной 9 м и полной массой 13 тонн.

Автобус среднего класса разрабатывался с учётом современных требований к комфорту и безопасности пассажиров. При входе в автобус отсутствуют ступени, что облегчает посадку и высадку пассажиров. Предусмотрена система книлинга, она работает в автоматическом режиме: при открывании дверей кузов сам наклоняется в сторону тротуара. Учтены требования для перевозки всех категорий пассажиров. Автобус КАМАЗ-4290 соответствует программе «Доступная среда» и приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров, в районе средней двери установлена механическая аппарель, а в салоне предусмотрено место парковки инвалидной коляски. В центре салона расположена широкая накопительная площадка, по размеру не уступающая площадке автобуса большого класса.

Автобус агрегатируется четырёхцилиндровым дизельным двигателем КАМАЗ 445.520 собственного производства, оптимальным по мощности (154 кВт) и топливной экономичности. Двигатель установлен в заднем свесе — это типичная схема для автобусов среднего и большого классов. При такой конфигурации достигаются компактность силового агрегата и трансмиссии, лучшая изоляция двигателя от пассажирского салона. Автобус оснащён независимой передней подвеской, которая обеспечивают плавность хода. Автоматическая шестиступенчатая коробка передач имеет встроенный гидротрансформатор, который позволяет максимально продлить срок службы тормозных колодок. Не секрет, что основное преимущество автобуса с АКПП — в простоте и лёгкости управления, что существенно облегчает вождение в городах с загруженными улицами. За безопасность торможения отвечает электронная тормозная система, оснащенная АВS и курсовой устойчивостью. Что касается рабочих тормозных механизмов, они дисковые. Благодаря короткой колёсной базе 4,5 м КАМАЗ-4290 обладает высокой маневренностью, что очень комфортно для работы на городских маршрутах.

Сегодня ПАО «КАМАЗ» целенаправленно ведет работы по созданию узлов и агрегатов собственного производства с целью обеспечения санкционной устойчивости продуктов и укрепления технологического суверенитета. В составе автобуса уже применён мост собственной разработки КАМАЗа, обеспечивающий нагрузку до 8 тонн. На этой же платформе будет построен и газовый автобус.

Традиционно инженеры компании уделяют большое внимание эргономике рабочего места водителя. Интерфейс рабочего места логичен и интуитивно понятен. Все функциональные клавиши и кнопки в зоне досягаемости, для считывания показаний приборов достаточно мимолетного взгляда. Приборная панель комбинированная: между колодцами спидометра и тахометра находится электронное табло бортового компьютера. Управление меню — на левой спице руля, а под правой рукой — регулировка громкости аудиосистемы. Для снижения усталости водителя установлено сиденье на пневмоподвеске с регулируемым вверх-вниз подголовником и наклоном спинки. Рулевая колонка регулируется по наклону и вылету. По удобству рабочее место не уступает современному легковому автомобилю. Предусмотрена вариативность исполнения перегородки водителя: открытая и полностью отделяющая рабочее место водителя от салона. К обзорности также нет вопросов: большая площадь остекления и тонкие перегородки обеспечивают решение данной задачи.