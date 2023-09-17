Продажи новых автобусов в августе увеличились на 36%

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По итогам августа 2023 года в России было реализовано 1 358 новых автобусов — на 36% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Более 30% автобусного рынка пришлось на отечественную марку «ПАЗ». Так, в последний месяц лета объём продаж новых «пазиков» составил 416 единиц, что на 59% больше, чем в августе 2022 года.

Далее в рейтинге расположился китайский бренд Yutong (270 шт.; рост в 2,6 раза), за ним — отечественный «Волгабас» (162 шт.; +1%).

Отметку в сотню реализованных автобусов преодолели ещё белорусский «МАЗ» (106 шт.; рост в 3,3 раза) и российский «ЛиАЗ» (102 шт.; -42%).

В модельном рейтинге первые две позиции по итогам августа заняли представители Павловского автозавода — «ПАЗ 3204» (230 шт.) и «ПАЗ 3205» (148 шт.).

В пятёрке лидеров также оказались «ЛиАЗ 5292» (102 шт.), «Волгабас» 4298 (96 шт.) и Yutong ZK6122H9 (75 шт.).

Если рассматривать итоги 8 месяцев нынешнего года, то за это время объём продаж новых автобусов в России составил 11 тысяч единиц — на 34% больше, чем в январе — августе 2022-го.