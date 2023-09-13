Расходомер AERO РПК-ВР на эталонной установке © www.konvels.ru

Счетчики-расходомера газа РПК-ВР, разработанные на основе сенсора расхода AERO-РПК типа «Трубка Пито» и изготовленные российской компанией ООО «КОНВЕЛС Автоматизация», успешно прошли испытания в целях утверждения типа. Сенсоры AERO-РПК предназначены для измерения расхода воздуха и газов (с температурой до 900°С) в газоходах круглого или прямоугольного сечений больших размеров (до 1000 мм и более). Оригинальная конструкция сенсора позволяет производить измерение с точностью 1% даже при отсутствии необходимой длины прямого участка в месте измерения.

В рамках испытаний предприятие-изготовитель предоставил два опытных образца расходомеров переменного перепада давления для труб круглого сечения с внутренним диаметром 300 мм. Каждый сенсор расхода AERO-РПК типа «Трубка Пито» собственной разработки в комплекте с сертифицированными датчиком перепада давления и датчиком температуры, встраивался в трубопровод эталонной установки, по которому подавалась воздушная среда в диапазоне расхода от 1000 до 10000 м3/ч.

Настройка счетчика-расходомера, получение информации с датчиков, пересчет измеренных значений давления в расход осуществлялся электронным модулем ввода-вывода, также производства ООО «КОНВЕЛС Автоматизация». В рамках испытаний подтверждена надежность модуля ввода-вывода при проверке на транспортную тряску и температурные испытания на диапазоне от -40°С до +60°С. Для более низких или высоких температурах рекомендуется использовать обогрев или охлаждение. После климатических тестов и проверки модуля ввода-вывода на транспортную тряску проводились повторные метрологические испытания счетчика-расходомера.

По результатам всех тестов погрешность измерения Счетчиков-расходомеров AERO РПК-ВР составила не более 1%, при этом была отмечена высокая повторяемость и стабильность работы прибора.

Первая партия Счетчиков-расходомеров AERO РПК-ВР производства ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» введена в эксплуатацию на НПЗ и обеспечивает непрерывное измерение расхода воздуха к горелкам печей на установках первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ топливного производства и на установках селективной очистки масел (УСОМ).