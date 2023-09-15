ОДК-Сатурн синтезирует детали для отечественной серийной газовой турбины большой мощности
Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) продолжает производство аддитивным методом завихрителей промышленного газотурбинного двигателя.
Детали предназначены для отечественной серийной газовой турбины большой мощности ГТД-110М.
Специалисты ОДК-Сатурн разработали уникальную конструкцию и технологию изготовления центрального завихрителя малоэмиссионной камеры сгорания газовой турбины ГТД-110М. Деталь имеет очень сложную геометрию, включая развитые внутренние поверхности и каналы.
При изготовлении этой детали используется жаропрочный сплав на основе никеля. Сплав, разработанный также специалистами ОДК-Сатурн, прошел общую квалификацию и одобрен для производства деталей газотурбинных двигателей, в том числе и авиационных.
Производство деталей методом послойного селективного лазерного сплавления организовано на предприятии ОДК-Сатурн и в Центре аддитивных технологий (ЦАТ).
«Формообразование этой сложной детали традиционными технологиями просто невозможно. Поэтому завихритель камеры сгорания проектировался с учетом возможностей аддитивных технологий. Успешно отработанная в ОДК-Сатурн технология передана в Центр аддитивных технологий для выпуска части заготовок деталей», — сказал заместитель главного инженера опытного завода по аддитивным технологиям ОДК-Сатурн, эксперт ОДК Денис Федосеев.
ОДК-Сатурн является активным участником проекта ОДК по развитию аддитивных технологий. Предприятие разрабатывает и изготавливает аддитивным способом более полутора тысяч деталей газотурбинных двигателей в год.
Специалисты предприятия по программе импортозамещения ведут разработку и паспортизацию отечественных металлопорошковых композиций.
Справка:
ГТД-110М — серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Отличительные особенности двигателя ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами — меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности.
ПАО «ОДК-Сатурн» — двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.
ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
- На предприятии ОДК-Сервис в Гатчине модернизированы два производственных участка
- «ОДК-Сатурн» начал внедрение цифровой платформы «Умный цех»
- Итоги работы завода «АВРОРА» в первом квартале 2022 года