ОДК-Сатурн синтезирует детали для отечественной серийной газовой турбины большой мощности

Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) продолжает производство аддитивным методом завихрителей промышленного газотурбинного двигателя.

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Детали предназначены для отечественной серийной газовой турбины большой мощности ГТД-110М.

Специалисты ОДК-Сатурн разработали уникальную конструкцию и технологию изготовления центрального завихрителя малоэмиссионной камеры сгорания газовой турбины ГТД-110М. Деталь имеет очень сложную геометрию, включая развитые внутренние поверхности и каналы.

При изготовлении этой детали используется жаропрочный сплав на основе никеля. Сплав, разработанный также специалистами ОДК-Сатурн, прошел общую квалификацию и одобрен для производства деталей газотурбинных двигателей, в том числе и авиационных.

Производство деталей методом послойного селективного лазерного сплавления организовано на предприятии ОДК-Сатурн и в Центре аддитивных технологий (ЦАТ).

«Формообразование этой сложной детали традиционными технологиями просто невозможно. Поэтому завихритель камеры сгорания проектировался с учетом возможностей аддитивных технологий. Успешно отработанная в ОДК-Сатурн технология передана в Центр аддитивных технологий для выпуска части заготовок деталей», — сказал заместитель главного инженера опытного завода по аддитивным технологиям ОДК-Сатурн, эксперт ОДК Денис Федосеев.

ОДК-Сатурн является активным участником проекта ОДК по развитию аддитивных технологий. Предприятие разрабатывает и изготавливает аддитивным способом более полутора тысяч деталей газотурбинных двигателей в год.

Специалисты предприятия по программе импортозамещения ведут разработку и паспортизацию отечественных металлопорошковых композиций.