Российские программисты сделали инструмент совместной работы, неуязвимый для западных спецслужб

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Выпускники механо-математического и физического факультетов МГУ созданили уникальный инструмент для совместной работы в режиме онлайн. Решение представляет собой онлайн доску, на которой можно проводить планирование, брейнштормы, стратегические сессии.

Уникальность же продукта кроится в возможности устанавливать ПО на сервер компании. Таким образом, все данные гарантировано будут под контролем компании и недоступны для атак извне:

— Мы посвятили 3 года разработке решения для совместной работы. С началом специальной военной операции и усилением санкций стало понятно, что среди отечественных компаний сейчас особенно будут востребованы решения, которые обеспечат высокий уровень безопасности и надежности хранения данных. Мы сфокусировались именно на этой задаче и достигли по-настоящему выдающегося результата — говорится в пресс-релизе компании.

Решение уже доступно для всех желающих в облаке на серверах, которые находятся на территории РФ. Им можно воспользоваться, перейдя по ссылке .

Так же любая компания может запросить интеграцию в свой контур, на свои сервера, для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте .