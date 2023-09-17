На Северо-западном обходе Кемерова открыт первый участок для движения

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15 сентября на Северо-западном обходе Кемерова, в районе посёлка Звёздный, открыли первый участок для движения протяжённостью 3,5 километра.

На обходе города Кемерово строится 13 различных мостов и путепроводов, включая мост через Томь, экодук для диких животных. Сегодня завершено сооружение путепровода на транспортной развязке в районе 22-го километра обхода, в месте сопряжения с автомагистралью Кемерово — Юрга — Томск, это межрегиональная дорога.

Сооружение представляет собой путепровод из трёх опор. Два пролёта, длина пролётов — 33 метра. Габариты путепровода — 74 метра в длину. Для проезда транспорта организовано движение по полосам шириной 3,5 метра в каждом направлении", — сообщил заместитель генерального директора по строительству.

Пропускная способность трассы — примерно 15 000 автомобилей в сутки.

Среди новых технологий, которые применялись при строительстве путепровода — использование пластиковых водосбросов для отвода поверхностных вод и обеспечения общего водоотведения и максимально современной разработки РОСНАНО — смесей для устройства верхнего слоя покрытия.

Строительство начато в 2021 году, за это время удалось выполнить большой объём работ. Ежедневно более тысячи человек, несмотря на погодные условия, строят важную для развития экономики Кузбасса и транзитного транспорта страны трассу, открыть которую планируется осенью 2024 года.

На основной трассе уже полностью завершены подготовительные работы, построено 48,2 км технологических дорог, подъездов и временной объездной дороги. Из 57 водопропускных труб смонтированы 35, идет монтаж еще 15. Кроме того, на участках будущей автомобильной дороги ведётся устройство подстилающего слоя и нижних слоев дорожной одежды.

Протяженность обхода Кемерова составит более 47 км. Автомобильная дорога относится к технической категории 1-Б, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и металлическим барьерным ограждением.