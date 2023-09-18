Движение по новому мосту через Яю открылось в Томской области
ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН, 16 сен — РИА Томск. АО «Мостострой-11» завершило строительство нового моста через реку Яя на автодороге Больше-Дорохово — Тегульдет в Томской области; в субботу мост был открыт для движения, передает корреспондент РИА Томск с церемонии открытия.
Длина моста — 245,4 метра, вес металлических пролетных конструкций — 1040 тонн. Общая стоимость работ — 1,17 миллиарда рублей. Опоры мост вкопаны в землю более чем на 15 метров.
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